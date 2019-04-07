2019-04-06T23:04:03+03:00
Спорт

Локомотив - Зенит 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - Ростов 7 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграет против "Зенита"."Локомотив" сыграет против "Зенита".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Закрывать программу 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге будут два топ-клуба. Лидер нынешнего сезона приезжает в Москву на битву с "Локомотивом", который находитсяв шести очках от питерцев. Стоит выиграть столичному клубу, как - в чемпионате будет новая интрига. Так что встреча будет крайне интересной. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Зенит 7 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Зенит 7 апреля 2019

В чемпионатах России по футболу команды сыграли между собой 47 игр. 13 побед на счету "Локомотива", 15 - у "Зенита", 19 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - Зенит 7 апреля 2019

Соперники в этой игре - равны по силам между собой.

Трансляция матча Локомотив - Зенит 7 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - Зенит 7 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на каналах Матч Премьер и Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

Локомотив - Зенит 7 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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