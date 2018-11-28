Раньше не скромничала: "королевская жена" удивила участников реалити-шоу сексом в день знакомства

В соцсетях обратили внимание на поразительную схожесть двух красавиц: Оксаны Воеводиной, новоиспеченой жены короля Малайзии Махаммада V, и Ксении Дягилевой, экс-участницы проекта «Каникулы в Мексике-2». И действительно — черты лица, возраст, рост-вес, образование у девушек сходятся, а в сети под их именами размещены одни и те же фото. Кроме того, звезда телепроекта Вэл Никольский подтвердил «КП», что Оксана и Ксюша — один человек. Тем не менее, утверждать этого мы не можем.

Ксения Дягилева пришла на «Каникулы в Мексике-2» в 2013 году в возрасте 20 лет. Шел 237-й день шоу. На проекте девушку назвали Николь, потому что одна Ксюша на вилле уже была. «КП» просмотрела этот выпуск.

Новая участница сразу заявила, что ей нравится Елисей Полищук — один из главных сердцеедов шоу. Тот, в свою очередь, до встречи с Ксенией заявлял, что любит телеведущую Алену Водонаеву (она тоже снималась в «Каникулах»). Но это не помешало парню в первый же день соблазнить Ксюшу-Николь, хотя о ее внешних данных он отзывался сдержанно: «Что-то в ней есть, но не красавица».

В первые часы знакомства, на церемонии посвящения, пара впервые поцеловалась, а вскоре их застали в бассейне за сексуальными утехами.

- Я верю в любовь с первого взгляда и она у меня случалась не раз. Захлестнули эмоции, плюс смена климата и сходство с моим прежним молодым человеком — Елисей на него очень похож, - так Николь объяснила свой спонтанный поступок.

Однако остальные участники ее не поняли. И хотя горячие вечеринки с танцами на столе и любовь на камеру для «мексиканцев» были обычным делом, тут парни и девушки проявили истинное пуританство.

В первые часы знакомства, на церемонии посвящения, пара впервые поцеловалась, а вскоре их застали в бассейне за сексуальными утехами

- Николь дала жару во всех смыслах — увидела и сразу отдалась человеку. Для меня это дико! - осуждала одна из участниц.

- Да к ней больше никто не подойдет. На всю страну себя шалавой выставить! Давайте ее в игнор? - подогревал другой.

- Когда они в бассейне занимались сексом, а мы подбежали и закричали «По-свя-ще-на!», любая бы девочка нормальная нормальная засмущалась бы, покраснела, - вторила третья. - А она такая: «Ребята, яху, все хорошо!»

Досталось и новоявленному альфа-самцу.

- Чувак за четыре месяца никого не развел, говорил что у него с новенькими будет секс. Мы думали: «Да кто тебе вообще даст?!». И тут видим такое! - стебались участники.

Ксении на проекте прогнозировали «две недели, не больше». Тем не менее, Ксюша-Николь смогла наладить отношения с ребятами и задержаться на несколько месяцев. И как честная девушка, отношения строила только с Елисеем, в том числе и после проекта.

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