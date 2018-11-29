Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу с канадской моделью

Дочь популярного актера Джеки Чана вышла замуж за свою подругу: 19-летняя Этта Нг сыграла свадьбу с канадской моделью Энди Отом. Девушки поделились в Инстаграме снимками, сделанными во время церемонии: на фото запечатлен момент обмена кольцами.

- Вернулись в Гонконг как жена и жена,— написала Энди Отом в соцсети.

Наследница голливудской звезды совершила каминг-аут в октябре прошлого года: Этта рассказала, что встречается с юной звездой Инстаграма, канадкой Энди Отом, которая, как и Этта, живет в Гонконге. Из-за своей ориентации девушки лишились поддержки своих семей и оказались на улице. В январе этого года Этта призналась в соцсетях, что они с Энди уже месяц живут под мостом, потому что их родные отвернулись от них.

Девушки поделились в Инстаграме снимками, сделанными во время церемонии. Фото: Инстаграм.

Этта Нг уже не раз становилась героиней скандальных публикаций СМИ: в апреле 2017 года дочь Джеки Чана и королевы красоты Элейн Нг, победительницы конкурса «Мисс Азия» 1990 года, пыталась покончить с собой. Девушка была госпитализирована в одну из больниц Гонконга в тяжелом состоянии, врачам удалось ее спасти.

Мать девушки Элейн Нг в 2015 году обвинили в плохом обращении с дочерью. Женщина, после победы на конкурсе красоты снимавшаяся в кино и телесериалах, страдает от алкоголизма. После очередной ее ссоры с дочкой полиция Гонконга провела расследование, о котором так же писали гонконгские СМИ. Элейен и Этта затем долго враждовали, но все-таки смогли помириться. Выращенная матерью-одиночкой девушка всегда была очень близка с Элейн и страдала из-за того, что мама пьет. Про отца она как-то высказалась в СМИ:

- Его никогда не было в моей жизни. Никогда не буду считать его своим отцом, - призналась девушка.

Любовь Чана и Элейн Нг, начавшаяся на съемках фильма «Великолепный», длилась всего несколько месяцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У одного из самых высокооплачиваемых артистов Голливуда (в рейтинге самых богатых актеров Джеки Чан стоит на пятом месте — по данным Forbes, в 2017 году он заработал 45,5 миллион долларов) с наследницей непростые отношения. Связь Чана и Элейн Нг, начавшаяся на съемках фильма «Великолепный», была недолгой: пара сошлась в 1998 году и почти сразу разошлась. Джеки Чан считал этот роман ошибкой и отказался признавать родившуюся в 1999 году Этту. Возможно, потому что актер к тому времени был женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, которая родила ему сына Джейси Чана (ему сейчас 35). Джейси пытался пойти по стопам отца, хотел стать актером или певцом, но карьера не заладилась. В 2014 году в Пекине он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за хранение наркотиков.

Джеки Чан, родившийся в 1954 году в Гонконге, сделал блестящую карьеру в Голливуде. 64-летний любимец зрителей снялся в главных ролях более чем в ста фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актёров в мире. Помимо кино Джеки занимается и певческой карьерой — он исполнил саундтреки ко многим своим фильмам и выпускает альбомы с 1980-х годов. Джеки Чан - обладатель почётной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

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Самые известные фильмы Джеки Чана

«Пьяный мастер» (1978)

«Проект «А» (1983)

«Доспехи бога» (1987)

«Разборка в Бронксе» (1995)

«Час пик» (1998)

«Шанхайский полдень» (2000)

«Вокруг света за 80 дней» (2004)

«Карате-пацан» (2010)