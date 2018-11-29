Микробы в доме: Больше всего бактерий - на лейке душа, книгах и пульте для телевизора

Ученые с завидной дотошностью ищут микробы в самых очевидных местах их и нашего обитания. И обиднее всего, что находят там, где мы их даже не ожидаем увидеть!

Война бактерий

Доктор Роб Данн, биолог из Университета Северной Каролины, написал пугающую книгу «Вы никогда не бываете дома один», где описал, сколько же бактерий и микроорганизмов живет в нашем доме. И даже, когда вы думаете, что находитесь в одиночества, например, в ванной, то глубоко заблуждаетесь.

Команда доктора провела крупномасштабное исследование душевых кабин, проверив тысячи ванных комнат в различных штатах Америки. И выяснили странную вещь: на лейках в душах некоторых штатов обнаружило много нетуберкулезных микобактерий. Эти бактерии не опасны для здорового человека, так как являются сапрофитами, то есть не интересующимися живыми организмами и предпочитающие жить во влажной среде. Они образуют собственную биосреду, которую можно даже увидеть, открутив лейку душа: рыжая, склизкая пленка на водопроводной трубе. Однако, когда микобактерий много, а давление в трубах высокое, то они «выплескиваются» вместе с водой и способны повлиять на здоровье людей с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилых и маленьких детей.

Доктор Данн обратил на это внимание, проанализировав случаи заболеваний, вызванных микобактериями, в разных штатах. Преимущественно это был неинфекционный кашель, слабость, потливость, особенно в ночное время, озноб, отсутствие аппетита (кстати, таких болезней в Европе намного меньше, чем в Америке — прим. Ред.). Исследователь связал это с водой и душевой лейкой.

- На самом деле, как ни странно, в развитии этих микобактерий виноват сам человек: мы слишком активно дезинфицируем воду, особенно в больших городах, - поясняет доктор. - Когда в воде сохраняются другие бактерии (ведь не только болезнетворные погибают от хлорки, но и полезные), они подавляют развитие микобактерий. И было бы разумнее обеспечивать в воде баланс бактерий, чтобы не получать неприятных заболеваний. Чаще всего микобактерии обнаруживали в тех городах, где источником водоснабжения была проточная, хлорированная вода. Вода из глубоких скважин обладает своим особым сбалансированным составом, и в ней микобактерий намного меньше. Главное - не пытаться ее очистить максимально, тогда сама природа будет подавлять рост патогенов. И еще один удивительный факт: дешевые пластиковые лейки душа также сдерживают рост микобактерий — пластик биоразлагаем, и он способен питать другие бактерии, враждебные для нетурберкулезных микоплазм. То есть обычный желтый пластики способен в некоторой мере защитить нас от болезней.

Биолог очень ратует за то, чтобы избавляться от стерильной среды, мол, когда мы убиваем природные бактерии (дезинфицируя дом той же хлоркой, например), то мы провоцируем рост патогенных микроорганизмов, обитающих на нашей коже. То есть вмешиваемся в невидимую войну бактерий, которая ведется на земле миллиарды лет. И не стоит слишком часто протирать пыль в доме, где живут дети, не надо вырубать деревья и убирать листья у домов, не препятствовать детям общаться с животными и пробовать на зуб все, что вокруг. Только так мы помогаем им «наработать» иммунитет.

Лейка душа - рассадник микобактерий. Для здорового человека они безопасны, а вот детям и людям с пониженным иммунитетом могут навредить.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где обитают микробы

С американским профессором можно согласиться, но если совсем не бороться с микробами, они могут спровоцировать настоящую эпидемию болезней. Поэтому время от времени нужно проводить антибактериальные террористические мероприятия.

Мы уже рассказывали, что на кухне можно найти целые колонии микроорганизмов. И это на вещах, которыми мы пользуемся каждый день: губки для мытья посуды, коврик для сушки посуды, разделочная доска, сливное отверстие в раковине, кофеварка... А также посудомоечная и стиральная машины.

Но бактерии неминуемо размножаются и живут во всей квартире. Микромир упорен, а мы порой забываем об элементарный вещах. Вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальей Бегляровой мы составили список самых неожиданных мест обитания бактерий и микробов.

- Да, самые любимые места жизни микроорганизмов, бактерий, в том числе болезнетворных, - влажные, теплые места, - говорит Наталья Беглярова. - Но есть одно спасение: микроорганизмы не выживают при очень высоких температурах, поэтому важно хотя бы раз в полгода прогонять посудомоечную и стиральную машину на высоких температурах на холостом ходу, и после использования тщательно протирать все доступные места от лишней влажности. То же касается разделочных досок, губок для мытья посуды: как можно тщательнее просушивайте их, а губки меняйте раз в две недели.

Обычно, если рабочее место дома, то вокруг него всегда много еды, а значит, бактерий. ФОТО pixabay

Где же еще встречаются бактерии

1. В ванной: на дверных ручках, смесителях и занавесках для душа

Микробы обожают не только туалет, но и раковины, особенно дверные ручки и смесители: ведь это первое, чего мы касаемся, приходя с улицы. Это относится и к общественным местам, и дому.

Занавеска в ванной, чаще всего, тоже покрыта грибковыми порами и бактериями — ведь она постоянно соприкасается с брызгами воды, но вспомните, как вы ее сушите? Обычно - никак, просто сдвигая в сторону. А влажность и тепло — лучшие друзья бактерий.

Что делать: не забывайте протирать смесители, омывая их горячей водой. Протирайте дверные ручки антибактериальными салфетками. А шторку в ванной хорошенько просушивайте, и меняйте хотя бы раз в пару лет.

2. На гаджетах: мобильнике, клавиатуре, мышке, пульте от телевизора

Некоторые исследования утверждают, что на мобильном телефоне микробов даже больше, чем на ободке унитаза. И неудивительно: мы хватаем телефон по 10 раз на дню, бросаем на столы и другие поверхности, которые оказываются под рукой. Не отлипаем от телефонов в общественном транспорте, предварительно подержавшись за поручень.

Пуль телевизора мы часто тоже хватаем, придя домой с улицы и не успев помыть руки, чтобы не оставаться в тишине квартиры. А еще это одна из любимых игрушек у детей. Кроме того, пульт валяется в самых разных местах – и на столе, и на полу. В общем, микробов на нем едва ли меньше, чем на мобильнике.

Меньше, чем на телефоне, бактерий только на мышке и клавиатуре компьютеров и ноутбуков. Но и на них неизбежно скапливается пыль, а если вы еще и любите перекусить за монитором, то и крошки. Все это прекрасная питательная среда для самых разных микроорганизмов.

Что делать: Протирайте как гаджеты, так и пульт антибактериальными салфетками, особенно это важно в простудный сезон. Протирайте рабочие поверхности, предварительно разбрызгав на них антибактериальные спреи.

3. На кошельке и деньгах

Все то же самое относится и к деньгам – кто только не хватал их, прежде чем они оказались у вас в кошельке. Вот и кошелек, наполненный грязными деньгами, тоже становится переносчиком бактерий.

Что делать: разумеется, каждую купюру иди монетку не протрешь. Но хотя бы не кладите кошелек и деньги на обеденный стол рядом с продуктами, возвращаясь из магазина. И старайтесь не носить его в пакете с продуктами.

4. На книгах

Безобидная домашняя библиотека — не только хранилище пыли, опасной для астматиков, но и инфекций, самых разных микроорганизмов. Кстати, если вам не повезет, и в доме поселится противный жучок — хлебный точильщик, то он будет с удовольствием питаться клеем на корешках книг, а его экскременты опасны для детей и людей с аллергией.

5. В холодильнике

Наиболее серьезный вред для человека таится в ящиках для овощей: если овощи начинают подгнивать, то они «раскидывают» вокруг болезнетворные бактерии. Кроме того, поскольку современные холодильники не требуют размораживания, то хозяйки часто забывают его хорошо мыть, максимум — протирают полки. Но главное — не соблюдают правила хранение продуктов, из-за чего могут возникнуть проблемы.

Что делать: мыть холодильник хотя бы раз в год, это убережет как от неприятных запахов, так и от бактерий. Не кладите сырое мясо рядом с готовой едой. Не храните открытые продукты: всегда перекладывайте консервы в контейнере. И соблюдайте сроки хранения!