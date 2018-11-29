2018-11-29T15:20:57+03:00
Общество

Опубликовавшая фото мертвого сына модель 23 дня отказывалась вызывать искусственные роды

Яна Яцковская заявила, что не хотела рожать в местной больнице на Мальдивах
Ольга АНТОНОВА
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Яна Яцковская считает своего ребенка небесным мальчиком, он родился настоящим богатырем и его хотели назвать Сашей.Яна Яцковская считает своего ребенка небесным мальчиком, он родился настоящим богатырем и его хотели назвать Сашей.
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Сама Яна Яцковская сегодня признается, что не ожидала, что ее история вызовет такой резонанс. После того, как она опубликовала в своих соцсетях фото с мертворожденным сыном, пользователи инстаграма разделились на два лагеря: одни заявляли, что таким образом женщина хочет повысить свою популярность в соцсетях, другие заявляли, что это ее способ пережить большое горе. И чтобы поставить все точки над i, Яцковская решила в нескольких следующих постах прояснить свое поведение. Она рассказала, что на Мальдивы вместе с мужем и дочкой решили отправиться, когда Яна была на шестом месяце беременности. Неладное она почувствовала уже, когда они ехали в лодке к своим островах. Беременная женщина перестала ощущать шевеление ребенка в животе. Врач в местной больнице в Мале, куда они добрались на следующий день заявил, что сердце не бьется, это же показало и УЗИ, мол, надо делать чистку.

«Рожать в непонятной больнице на Мале. Не хочу. Ложиться под капельницы, вызывать роды! Не хочу, чтобы у меня забирали потом ребенка и непонятно что с ним потом делали. Нет, нет, я знала, что можно иначе. Просто с этим запугиванием у женщин едет крыша... и на панике они начинают принимать решения! Но мне так не хотелось. Нужно все осмыслить... это было 2 ноября. Вылет стоял на 6. Мой мозг начал кипеть. Саша сказал, что поддержит любое моё решение», - рассказала Яна в своих соцсетях. Женщина приняла решение оставить мужа и дочку, чтобы последняя не заболела от таких резких перемен климата, и лететь одной в Киев, где у нее были знакомые врачи. Там, спустя время она и родила мертвого ребенка. Модель призналась, что носила в себе мертвого сына 23 дня.

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Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика.
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Молодая мама попросту не хотела обращаться к врачам, чтобы те вызвали ей искусственные роды. Это, по словам Яны, могло бы нанести вред ее здоровью. Подписчики модели разделились на два лагеря: одни поддержали ее, другие стали критиковать, что она поставила под угрозу не только собственное здоровье, но и жизнь. Однако Яцковская нашла, что ответить на это мнение.

youryaniyouryani
Моя инстасемья, я понимаю, что нечестно было бы с вами не поделиться... На отдыхе я перестала чувствовать пиночки масика. И узи показало, что он замер.
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«Я считаю большим вредом, которые приносят капельницы и выскабливания. Многие ходят по четыре-шесть недель, даже не зная, что ребенок замер, так как все начинают чувствовать шевеления на разных сроках. Важно с головой подходить ко всем процессам. Я отслеживала анализы и смотрела на свои ощущения, а еще пила природные антибиотики», — поделилась Яна.

youryaniyouryani
Уже совсем скоро 25 неделька и по доброй традиции у меня начал ныть копчик, болеть поясница и плюсом ко всему стали сосуды на ногах.
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Также она заявила, что считает своего ребенка небесным мальчиком, он родился настоящим богатырем, которого они хотели назвать Сашей. Они похоронили его рядом с домом. Как и хотели вместе с мужем.

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Эта история началась 10 дней назад на Мальдивах, куда Яна вместе с супругом и дочкой улетели отдыхать. В какой-то момент модель, которая уже была на большом сроке беременности, почувствовала, что с ней «что-то не так». Как призналась она потом, на ее интересное положение наложились и стресс, и ссоры с мужем, и перелет. Когда местные врачи заявили, что у нее замершая беременность, чистку в больнице на острове в Индийском океане Яцковская делать не захотела, решила (и муж поддержал ее решение) лететь к знакомым врачам в Киев. (подробности)

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