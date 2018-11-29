Первым автором рекламы в России был сам Александр Пушкин

В ноябре 1878 г. в Петербурге появилось первое в России рекламное агентство, которое открыл Людвиг Метцль. Он предлагал клиентам размещение объявлений в российской и даже зарубежной прессе. К юбилею отечественной рекламы в Музее современной истории России (Москва, Тверская, 21) открылась выставка «История России в зеркале рекламы». О развитии отечественной рекламной индустрии «КП» рассказал вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Владимир Евстафьев.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

– Мы отсчитываем начало российской рекламы с 1878 г, а что же до этого рекламы в Росси не было?

– Конечно, была. Приведу такой пример. Однажды Пушкин сидел без денег, и вдруг к нему пришел производитель ваксы для сапог с предложением купить у поэта строчку из «Бахчисарайского фонтана» для рекламы своей продукции: «Яснее дня, чернее ночи». Александр Сергеевич согласился.

Объявления в России делались, конечно, и гораздо раньше, еще на берестяных грамотах, но с 1878 г. начала развиваться именно профессиональная реклама. Во многом этому способствовала отмена в 1865 г. госмонополии на публикацию объявлений в прессе, это вызвало всплеск рекламной активности. В России стали появляться конторы, занимающиеся сбором и размещением объявлений.

Между прочим, Ленин, который хорошо понимал значения рекламы как источника финансирования прессы, решил собирать всю коммерческую рекламу исключительно через государственные киоски, что отрезало денежные потоки для изданий не большевистского толка.

Железные упаковки

ОТ БУТЫЛОК ДО ФАНТИКОВ

– Но ведь реклама была не только в прессе?

– До революции все знаменитые художники рисовали рекламные плакаты на заказ для производителей различной продукции. Малевич, например, рекламировал колбасы. Эта были настоящие произведения искусства. Рекламные объявления размещали даже на посуде.

С 1860-х важным носителем рекламы становится жестяная коробка, использующаяся как упаковка. Такие коробки тоже были отдельным произведением искусства, часто расписывались вручную. Их оформлением занимались выдающиеся художники,например Врубель. На них изображались достопримечательности городов, сюжеты русских сказок.

Оригинальность товара стремились подчеркнуть и производители различных напитков. Добивались они этого, придумывая различные оригинальные формы бутылок. Были бутылки в форме мужика, медведя, бюстов известных людей.

Бутылки тоже были произведениями искусства

С установлением советской власти появились новые товары (карамель «Красноармейская», кофе «Москва социалистическая», мыло «Ударница»). В первые годы советской власти упаковка была очень креативной. Появляется такое советское ноу-хау как реклама на фантиках. Владимир Маяковский и Александр Родченко придумали тематические наборы шоколадных конфет. За это изобретение в 1925 г. на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности они получили серебряную медаль. Идея тематических наборов с тех пор широко распространилась по миру и живет до сих пор.

– А еще какие-то наши рекламные идеи брали на вооружение в других странах?

– Вы удивитесь, но плакаты советских авангардистов брали на вооружение в Германии, Японии, Испании, Италии. Там нравились наши черно-белые, черно-красные плакаты. Черно-красными советские художники их делали потому, что краски в России тогда не было. Черную и красную краску проще всего сделать.

Реклама Центросоюза

– Во время войны особую роль получает идеологическая реклама, основным носителем выступают плакаты...

– Я бы так не сказал. Особую роль получает реклама на спичечных коробках. Каждый военнослужащий тыла получал по 3 спичечных коробка в месяц, а солдат – по 10 коробков, на них была пропаганда победы. Уже в послевоенное время спичечные коробки становятся мощным каналом для распространения не только социальной, но и коммерческой рекламы: рекламировалось все: от продуктов питания до новых фильмов. Сегодня можно сказать, что спичечные этикетки были произведением искусства. Они были очень удачным рекламным носителем, ведь зажигалок тогда было мало, спичечные коробки всегда находились у всех под рукой.

Спичечные этикетки времен войны

У ИСТОКОВ БЫЛИ ЧЕХОВ И НАБОКОВ

– Сегодня мы привыкли к тому, что реклама, нас часто раздражает, а в советское время реклама была навязчивой?

– Нет, она была очень дозирована и совсем ненавязчива. Она не раздражала, а украшала. Как правило, рекламировали то, что было в избытке: рыбные консервы, например, или то, что было мало доступно (отдых в «Артеке»), а также те товары и услуги, которые были представлены единственным брендом, например «Аэрофлот». Можно сказать, что следовали завету Маяковского: «Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь – хорошая вещь и так пройдет», но это не так.

– Над созданием рекламы трудятся различные специалисты: копирайтеры, арт-директоры, маркетологи, во многих вузах есть специализация «реклама». А раньше где готовили таких специалистов?

– Рекламисты работали в специальных студиях или государственных мастерских, получали, кстати, обычную зарплату – примерно 150 рублей в месяц.

Выходили такие специалисты из художников. Тексты писали самородки. Но нельзя сказать, что в дореволюционное и в советское время не было разработано никакой теории. Статьи о том, как создавать рекламные тексты, писали А. П. Чехов, Д. Э. Розенталь, В. В. Набоков, Ильф и Петров.

ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ БРАТЬ ПРИМЕР С США

– На международном фестивале рекламы «Каннские львы» американцы берут по 20-30 наград. Есть ли у нас какой-то шанс приблизиться к такому уровню?

– Да, и берут заслуженно, у американцев самая креативная реклама. Все дело в том, что в США есть такие предложение и спрос, которых нет нигде в мире. Вот, например, заходишь в супермаркет, а там в разделе соков целая стена только напитка из апельсинов. Чтобы выделиться, приходится делать самую креативную рекламу.

Нам пока до этого далеко, в Москве нет даже музея рекламы, а такие музеи есть во всех крупных столицах. Нет у нас и специального центра рекламы. На базе таких центров и музеев в разных городах мира проходят выставки, обучающие семинары, на которых каждый может попробовать сотворить рекламу.

Выставка в Музее современной истории России, посвященная 140-летию российской рекламы, будет работать до 20 января 2019 г.

В течение месяца на выставке будет организована образовательная программа для специалистов индустрии и студентов рекламных и маркетинговых специальностей. Кейсы ведущих рекламных агентств страны и мастер-классы сильнейших рекламистов России пройдут на площадке лектория выставки.