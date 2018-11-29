2018-11-29T11:45:25+03:00
Общество

Как забыть про лесть и научиться наслаждаться жизнью

Философ-космист и основатель института Ритмологии Евдокия Лучезарнова рассуждает на злободневную тему на сайте KP.RU
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В современном обществе к лести относятся двояко. С одной стороны, ей пользуются в целях дипломатии, с другой — она остается ложью, красивой иллюзией, на которую нельзя полагаться. Писательница, философ, основатель Института ритмологии Евдокия Лучезарнова рассуждает, к чему может привести неискренность, и нужна ли она вообще в нашей жизни.

«Лесть оказывает медвежью услугу всем, кто в ней участвует, - отмечает писательница. - Человек, который льстит - высвобождает для себя время. Например, студент делает подарки экзаменатору, чтобы не учить предмет. Или сотрудник при виде начальника развивает кипучую деятельность, чтобы заслужить премию или благосклонность. Но! При этом нельзя не заметить, что человек, который льстит, наоборот, тратит личное время впустую. Одурманенный чужими поступками, он ощущает себя сильным, властным, способным вершить судьбы. В этот момент мозг не способен к ясному объективному анализу и принимает желаемое за действительное».

Философ-космист и основатель института Ритмологии Евдокия Лучезарнова.

Философ-космист и основатель института Ритмологии Евдокия Лучезарнова.

«Что же плохого в том, чтобы высвободить время для более приятных вещей, а неприятные сократить?» - задается вопросом Евдокия Лучезарнова. А все очень просто: если вы начинаете льстить кому-то, то, таким образом, «прикрываете себя», а, значит, отклоняетесь от траектории собственного пути. То есть человек вынужден льстить, когда занимает не свое место, но хочет оставаться там и впредь.

«Один из моих учеников как-то осознал, почему его сокращали на каждой работе. Ему попросту было скучно: инициативы не проявлял, создавал кипучую деятельность только под пристальным взглядом начальника. Когда понял, что проживает не свою жизнь, то из последней компании ушел сам. Прийдя домой, написал на листке, что ему мешает, и чего он хочет достичь, а через пару дней позвонил друг и позвал его работать в автомастерскую. Оказалось, об этом человек и мечтал. И это же здорово! Мой ученик освободился, сбросил груз с плеч – льстить ему больше никому не надо.

Другой мой студент, например, очень любил свое дело, отдал ему более 30 лет, но не успевал за молодыми коллегами. Их работоспособность была такой высокой, что недельные проекты они сдавали за два дня. В итоге ему приходилось компенсировать свою медлительность лестью, чтобы не растерять уважение. Постепенно, практикуя ритмологию, человек научился «ускоряться» в офисе, а вечером замедлял свой внутренний ритм и полноценно отдыхал», -подчеркивает писательница».

Приглашаю и вас познакомиться с ритмологией на сайте Живаякнига.рф. Современная наука о времени помогает человеку найти собственный путь, больше успевать, отсеивать лишнее и наслаждаться каждым днем. С помощью несложных практик вы ясно увидите свой путь, и тогда вам никому не захочется льстить. Обретайте себя и наслаждайтесь собственной жизнью.

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