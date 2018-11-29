2018-11-29T17:50:34+03:00
Общество

Оксана Федорова выставила на торги свой оренбургский платок

Красавица позвала друзей на благотворительный ужин фонда «Спешите делать добро!»
Алина ЧЕРНОВА
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В этот вечер Оксана организовала аукцион, на котором были представлены эксклюзивные лоты и предметы из личных коллекций звезд. Фото Дарьи НикитинойВ этот вечер Оксана организовала аукцион, на котором были представлены эксклюзивные лоты и предметы из личных коллекций звезд. Фото Дарьи Никитиной
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«Мисс Вселенная» и самая красивая телеведущая страны Оксана Федорова много помогает обездоленным детишкам. Оксана по традиции пригласила друзей и коллег в ресторан Insight на ужин-концерт в поддержку своего именного фонда «Спешите делать добро!»

Гоша Куценко и Леонид Закошанский. Фото Дарьи Никитиной

Гоша Куценко и Леонид Закошанский. Фото Дарьи Никитиной

Благотворительный раут дал старт проекту #ЕшьИпомогай, в рамках которого 20% от специального меню ресторана будет направляться в фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Оксана обещает, что помощь будет адресной. Все вырученные средства пойдут детям со сложными заболеваниями.

Красавица позвала друзей на благотворительный ужин фонда «Спешите делать добро!». Фото Дарьи Никитиной

Красавица позвала друзей на благотворительный ужин фонда «Спешите делать добро!». Фото Дарьи Никитиной

В этот вечер Оксана организовала аукцион, на котором были представлены эксклюзивные лоты и предметы из личных коллекций звезд. Открыл аукцион оренбургский платок Оксаны Федоровой, который приобрёл за 35 тысяч рублей телеведущий Леонид Закошанский, а самыми дорогими лотами стали предметы искусства - картина художника Степана Мянник и фотокартина со съемок кинофильма Андрея Звягинцева «Левиафан», стоимость каждого лота составила 100 тысяч рублей. По итогам аукциона собрана сумма 590 тысяч рублей, которые фонд «Спешите делать добро!» направит на оплату курсов реабилитации для двух подопечных детей – Дианы Тарасовой (8 лет, диагноз ДЦП, Краснодарский край) и Валерии Волобуевой (6 лет, аутизм, г. Омск).

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