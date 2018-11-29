2018-11-29T19:20:31+03:00
В мире

Латвийский политик и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок: Сейчас русские - в роли евреев, которых нацисты обвинили во всех грехах

В Брюсселе эксперты обсуждали, насколько реальна новая мировая война
Галина САПОЖНИКОВА
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Латвийский политик и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССЛатвийский политик и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Мысль материальна: от долгих разговор про войну мир подошел к ней наконец вплотную... Поэтому название нынешнего, 12 по счету Европейского русского форума, который в последние дни ноября провел в Брюсселе Европейский Русский альянс, было сформулировано конкретно: «Эскалация отношений между Россией и Западом: будущее Европы в случае военного конфликта».

Будущему, впрочем, перебежало дорогу настоящее: аккурат к началу Форума случился инцидент в Азовском море. Все европейские каналы транслировали в брюссельский эфир одни те же релизы госдепа: Россия-де спровоцировала инцидент на аннексированной территории…

Перед входом в Европарламент висела огромная растяжка с лицом украинского «режиссера» Олега Сенцова, который сидит в российской тюрьме. Лица другого узника – журналиста Кирилла Вышинского, который сидит в тюрьме украинской, нигде замечено не было. Как и фото Юрия Алексеева – это латвийский журналист, прошедший за последние полгода через три обыска, по поводу которого было принято беспрецедентное решение рижского суда в виде официального запрета на профессию. Мы не ослышались: ему запрещено редактировать свой сайт и как-либо участвовать в его работе - только читать застывшие на экране буквы. Новая технология гибридной войны, не иначе...

Перед входом в Европарламент висела огромная растяжка с лицом украинского «режиссера» Олега Сенцова, который сидит в российской тюрьме Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Перед входом в Европарламент висела огромная растяжка с лицом украинского «режиссера» Олега Сенцова, который сидит в российской тюрьмеФото: Галина САПОЖНИКОВА

-Мы живем на фронтовой линии и чувствуем, что ситуация с каждым годом ухудшается, - говорит депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, и от слов его становится холодно. –Когда мы проезжаем по дорогам восточной Латвии, то регулярно встречаем колонны натовской военной техники. Если начнется война – мы пострадаем в первую очередь. Мы глубоко убеждены, что без учета интереса всех сторон мир на европейском континенте невозможен.

Даже странно, что на 18 году 21 века эти прописные истины приходится для кого-то повторять.

Размеры красных кнопок

Можно сказать, что петух третьей мировой вырос из цыпленка прямо на наших ладонях. Причины известны даже школьникам: это расширение НАТО и попытка сломать устоявшуюся систему «некоторыми странами мира, которым не терпится снова стать великими», - как прозрачно намекнул в своем выступлении постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов. Другая его фраза может стать крылатой: «Меряться размерами красных кнопок, проверять друг друга на глупость опасно». Кто бы спорил...

То есть, главным риском военного конфликта в Европе является не Европа, а США. Несколько больных русофобией государств (Польша и страны Прибалтики) сами на конфликт не решаться. Что ж, уже легче.

Осталось выяснить, где полыхнет раньше?

В Брюсселе состоялся 12-й по счету Европейский русский форум Фото: Галина САПОЖНИКОВА

В Брюсселе состоялся 12-й по счету Европейский русский форумФото: Галина САПОЖНИКОВА

Опасных точек на европейской карте оказалось на удивление много. Вот как карта рисков выглядит с точки зрения профессионалов:

– В 2008 году США смогли не удержать Тбилиси от военного конфликта. Сейчас нет уверенности, что им удастся удержать Киев. Если это вдруг произойдет, Россия вынуждена будет в этот конфликт вмешаться не только на уровне добровольцев, - отчеканил научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады, генерал-майор запаса Павел Золотарев. И продиктовал следующий адрес:

- Не исключена попытка заблокировать калининградскую группировку российских войск - инициатором может выступить Польша. Российская сторона в этом случае вынуждена будет нанести удар по Сувалкскому коридору. А дальше процесс может быть неуправляемым и быстротекущим, включая ядерный удар с гибелью всего человечества.

Перспектива не радует...

В Брюсселе эксперты обсуждали, насколько реальна новая мировая война Фото: Галина САПОЖНИКОВА

В Брюсселе эксперты обсуждали, насколько реальна новая мировая войнаФото: Галина САПОЖНИКОВА

Потерянные дети

Кроме Украины в первых строчках этого списка есть и уже упомянутая Латвия, где ситуацию усиленно раскачивают все несколько последних лет, как снаружи, так и извне: то книжку издадут о том, как российские истребители будто бы садятся в Рижском аэропорту, то фильм о начале третьей мировой выпустят, то примут закон о полном запрете русских школ.

Многие эксперты рекомендовали не забывать про бывшую Югославию: никто не может гарантировать, что желание республики Сербской отделиться от Боснии и Герцеговины не превратится в повод для большой войны.

К числу потенциально опасных относят и непризнанные территории: и те, где пыль от пуль уже превратилась в камень (Северный Кипр), и те, где она еще даже не поднялась (Шотландия, Каталония, Гибралтар). И ВСЕ территориальные образования по окраинам бывшего СССР (Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровье).

-На самом деле все завязано на истории распада Советского Союза, - констатировал профессор Депаратамента политологии и государственного управления немецкого университета Констанц Эрвин Хекель. - Россия является крупнейшим осколком той империи. Некоторые другие части СССР были поглощены Западом, а третьи находятся в расщелине между Европой и Россией. Ни одна из крупных держав даже не пыталась найти решение, приемлемое для всех потерянных детей Союза.

И если эта политика будет продолжаться в том же духе, все эти «детки» могут вырасти в участников затяжных и кровавых конфликтов.

Слабоумие и отвага

Но главная проблема даже не в этом. В том, что нынешние политики не боятся войны. Последняя бойня была слишком давно, свидетелей не осталось, сегодняшнему поколению, которое видело бои только в компьютерных играх, война кажется легким приключением.

-У нынешней ситуации, – резюмировал депутат Госдумы Евгений Примаков, - нет стоп-линии типа Карибского кризиса. Но в 1962-м году политики, выросшие из Второй мировой, понимали возможные риски и угрозы. Есть ли такие политики сейчас? Нет. В международных делах все более царствуют слабоумие и отвага.

-У нас очень мало времени, - поддержал его итальянский журналист Джульетто Кьеза, который начал предупреждать человечество о будущей войне едва ли не самым первым, еще лет десять тому назад. - Кризис США и Европы у всех на виду, то, что финансовая система мира скоро рухнет, совершенно очевидно. Хозяева вселенной знают об этом и поэтому спешат. Нам надо бить в барабаны. Кричать: осознаете ли вы, что война будет у вас, в вашем доме? Это не новая версия холодной войны – это другая война, подготовка к которой идет полным ходом. Мы находимся в одном шаге от столкновения России и НАТО. Подготовка общественного мнения - это как раз тот этап, за которым последует сама война. Надеюсь, вы помните, что Советский Союз был завоеван не военным путем, а через СМИ?

Вопрос на засыпку

Мы-то помним. Но есть один щекотливый вопрос, который мучает меня, как журналиста, даже при том, что нас называют сегодня едва ли не самыми главными разжигателями войны после натовских генералов: а публикуя такие «алармистские» тексты и говоря о будущей войне, как об аксиоме – мы ее тем самым еще больше не приближаем?

Латвийский политик и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок на минуту задумалась и ответила так, что вопросов больше не осталось:

«Великая отечественная война, как вы помните, началась 22 июня. В Латвию немецкие войска вошли 29-го, а первая акция по решению еврейского вопроса состоялась уже в ночь на 3 июля – когда в здании синагоги было сожжено более 1000 человек. Делали это местные, латыши. Если люди готовы ненавидеть, то все происходит быстро. Очевидно, что тогдашняя антиеврейская компания была подготовлена заранее. Сейчас в роли евреев, которых обвинили во всех смертных грехах, оказались русские».

Что с этим делать? Прежде всего - знать. Думать. Взвешивать. Разговаривать и слушать. Право же - это гораздо приятнее, чем стрелять.

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