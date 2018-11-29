2018-11-29T19:52:58+03:00
Общество

Малазийская свекровь Оксаны Воеводиной, вышедшей замуж за короля, встретила невестку в штыки

Титул королевы Оксана Воеводина не получит, зато через несколько лет может стать султаншей
Мария БЕРК
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Несколько дней новость о тайной свадьбе победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» и малазийского монарха Султана Мухаммада V будоражила публику в России и далекой азиатской странеНесколько дней новость о тайной свадьбе победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» и малазийского монарха Султана Мухаммада V будоражила публику в России и далекой азиатской стране
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Русская красавица Оксана Воеводина взойдет на трон Малайзии! Несколько дней новость о тайной свадьбе победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» и малазийского монарха Султана Мухаммада V будоражила публику в России и далекой азиатской стране. Вот только вряд ли Воеводина станет королевой. В Малайзии действует особое правило: рожденный в другой стране не может получить монарший титул. Да и смысл! В 2021 году девять султанов Малайзии соберутся вместе и выберут нового короля, а Мухаммад V вернется вместе с молодой женой в свой штат, дальше править. Таковы правила конституционной монархии в Малайзии.

- В СМИ у нас вообще ничего не сообщается про эту королевскую свадьбу, - рассказывает «КП» туристический гид Татьяна Иванова, живущая в столице Малайзии Куала-Лумпуре уже восемь лет. - Но сами малазийцы передают друг другу слух, что мать Мухаммада крайне негативно отреагировала на женитьбу сына. Она не одобряет его выбор. Во-первых, Воеводина - иностранка, во-вторых, - изначально не мусульманка. То, что она полгода назад перешла в эту религию - ни о чем не говорит. Мать короля думает, что это все ради того, чтобы стать его женой, что смена веры - это не искренне. Но, кстати, Воеводина может стать султаншей, когда муж оставит королевский пост и вернется править в свой штат. Но перед этим правящие династии будут оценивать, насколько Оксана набожна, добродетельна, сколько она к тому моменту родит детей Мухаммаду.

Малазийская свекровь Оксаны Воеводиной

Малазийская свекровь Оксаны Воеводиной

- О свадьбе короля в Малайзии говорят, но очень осторожно, - рассказывает другой русский гид, живущий в Куала-Лумпуре Ярослав Бурда. - Вообще, в стране действует негласное правило: все, что связано с королем, никакому обсуждению не подлежит. К Мухаммаду V относятся ровно, без каких-либо перекосов. Но я сомневаюсь, чтобы в стране устроили масштабные торжества по поводу свадьбы. В Малайзии хоть король и пользуется безграничным уважением и почетом, но является фигурой номинальной.

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В соцсетях обратили внимание на поразительную схожесть двух красавиц: Оксаны Воеводиной, новоиспеченной жены короля Малайзии Махаммада V, и Ксении Дягилевой, экс-участницы проекта «Каникулы в Мексике-2». И действительно — черты лица, возраст, рост-вес, образование у девушек сходятся, а в сети под их именами размещены одни и те же фото. Кроме того, звезда телепроекта Вэл Никольский подтвердил «КП», что Оксана и Ксюша — один человек (подробности).

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- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания. (подробности)

КСТАТИ

Дневник жены султана Оксаны Воеводиной: из отвязной ростовской девчонки - в королевы Малайзии

История Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Выйти замуж — нет, не за принца, как пела Сердючка, а за настоящего короля — с властью, богатством, дворцом, прислугой - это ли не мечта всех женщин? Модели из Ростова-на-Дону это удалось. (подробности)

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