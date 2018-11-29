2018-11-29T23:36:26+03:00
Политика

В Госдуме назвали отмену Трампом встречи с Путиным "твиттерной антидипломатией"

Президент США объявил о финальном решении через свой микроблог
Ася ХОВАНСКАЯ
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Перед отлетом в Буэнос-Айрес президент США держал интригуПеред отлетом в Буэнос-Айрес президент США держал интригуФото: REUTERS
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В Госдуме разочарованы решением Дональда Трампа отменить двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Аргентине.

-Это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США. Я ожидал, что встреча состоится хотя бы в усеченном по времени формате, - прокомментировал новость глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Очевидно, что именно на это была нацелена провокация в Керченском проливе, равно как на зачистку предвыборного поля для Порошенко. Это досадно, так как встреча могла бы быть очень полезной. Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Но тем не менее, не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден. Россия - страна самодостаточная. Если встречи не будет, еще не известно, кому от этого станет хуже.

Напомним, перед отлетом в Буэнос-Айрес президент США держал интригу. Сказав сначала, что переговоры может отменить, потом добавив, что для встречи настало "очень хорошее время". И вот в итоге снова через свой любимый Твиттер объявил о финальном решении: "Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только ситуация будет решена".

"Вот как поступают великие лидеры", - немедленно поддакнул в том же Твиттере сорвавший переговоры Порошенко.

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