Почему распалась группа «Серебро» и когда объявят новый состав

Группа «Серебро» за время своей существования переживала разные этапы. Сложившаяся в 2006-м году за несколько месяцев до конкурса «Евровидение» из «фабрикантки» Елены Темниковой, Марины Лизоркиной (ее продюсер группы нашел в Интернете) и Ольги Серябкиной (работала бэк-вокалисткой у Иракли), группа быстро стала популярной. Записала несколько хитов, успешно выступала.

Потом случилась первая потеря - в 2009-м ушла Лизоркина, которая решила искать себя в «художниках» - девушка неплохо рисовала, поэтому решила развивать карьеру, которая не требует танцев на каблуках в мини. На ее место взяли Анастасию Карпову. В «Серебре» наступила временная стагнация - не было cуперхита. И вдруг бомбанула «Мама Люба», которая в один момент стала популярна во всем мире. Несколько задорных хитов вернули девушек в королевы девичьих коллективов. У группы начался ренессанс.

В 2013-м ушла Даша Шашина (сменившая Карпову), а затем - главная звезда Темникова. Солисткой стала Ольга Серябкина. И началась чехарда - девушки приходили и уходили - только мы к ним привыкали и начинали любить, как они оставляли проект. Полина Фаворская, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова сменяли одна другую. Из первого состава была лишь Серябкина, которая последнее время активно занималась сольным проектом под названием Molly.

Около месяца назад 33-летняя Ольга заявила, что уходит из группы. А вчера стало известно, что и группа прекращает существовать в привычном нам виде. Поклонники в шоке, но Серябкина их успокоила: "Я делаю акцент на слове СОСТАВ, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу - мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки".

Так же она добавила, что ее бывшие коллеги по последнему составу заняты делом.

«Мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности. Я помню, как сама начинала - как тряслись колени и сводило живот от трепета и незнания. Сейчас также повезёт другим. Хочу обратиться к своим любимым Кате и Тане. Мои бриллианты, мои кошки. Моё сердце. Я безумно за нас рада. Рада, что Макс дал нам всё, что мы имеем, что продолжает поддерживать и даёт возможность создавать что-то новое. Со стороны может показаться, что всё это - только слёзы, но на самом деле, у нас настоящее счастье. Группа выходит на новый уровень - с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой... А мы двигаемся дальше. Держась за руки. До февраля 2019 мы будем выступать вместе».

Пока бывшие «серебрянки» занимаются сольными проектами, в новую группу уже объявлен кастинг. С 28 по 4 декабря претенденткам надо будет выложить под хэштегом #serebrocasting свое видео, на котором они должны продемонстрировать таланты, необходимые для участия в проекте. Исполняя, конечно, одну из песен группы. А пока Инстаграм группы перешёл полностью в ведение Серябкиной и ее проекта Molly.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участницу группы "Serebro" срочно госпитализировали перед концертом

Солистка популярной российской группы "Serebro" Ольга Серябкина опубликовала снимок в своем Instagram, на котором она находится под капельницей. Девушку срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в Москве. Что послужило причиной госпитализации пока неизвестно (подробности).