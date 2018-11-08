2018-11-08T17:07:11+03:00
Звезды

Участницу группы "Serebro" срочно госпитализировали перед концертом

Ольга Серябкина опубликовала в Instagram фото с капельницей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ольгу Серябкину срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в МосквеОльгу Серябкину срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в МосквеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Солистка популярной российской группы "Serebro" Ольга Серябкина опубликовала снимок в своем Instagram, на котором она находится под капельницей. Девушку срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в Москве. Что послужило причиной госпитализации пока неизвестно.

Ольга должна была выступить сегодня в Москве с концертом, который должен был стать неким "прощанием" с поклонниками. Как заявила сама 33-летняя певица, со следующего года она официально покидает группу "Serebro" и начинает сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.

serebro_officialserebro_official
Внезапно за день до сольника...
56204 отметок «Нравится»801 комментариевInstagram

- Внезапно за день до сольника,- так Ольга подписала фото из больницы.

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ольга Серябкина спровоцировала слухи о своей беременности в социальных сетях, поинтересовавшись у поклонников,какие у них самые любимые мужские имена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года
Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году
Машина рухнула с эстакады на Большой Тульской в Москве
Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 48
Порошенко провел тайную встречу с представителями УПЦ Московского патриархата
Новогодняя ночь будет морозной, но без снега
Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж
Конгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца года
В США осудили супружескую пару украинцев за экспорт деталей в Россию
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
Чтобы сэкономить малый бизнес начинает отказываться от безналичных расчетов
ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»
ЦРУ планировало применять к террористам «сыворотку правды»
В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли 10 человек
Самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе
Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры
Погода в Москве на 14 ноября 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
Цена на нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель