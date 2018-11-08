Участницу группы "Serebro" срочно госпитализировали перед концертом

8 Нояб. 17:06 2018-11-08T17:07:11+03:00

Ольгу Серябкину срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Солистка популярной российской группы "Serebro" Ольга Серябкина опубликовала снимок в своем Instagram, на котором она находится под капельницей. Девушку срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в Москве. Что послужило причиной госпитализации пока неизвестно.

Ольга должна была выступить сегодня в Москве с концертом, который должен был стать неким "прощанием" с поклонниками. Как заявила сама 33-летняя певица, со следующего года она официально покидает группу "Serebro" и начинает сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.

serebro_official Внезапно за день до сольника...

- Внезапно за день до сольника,- так Ольга подписала фото из больницы.

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ольга Серябкина спровоцировала слухи о своей беременности в социальных сетях, поинтересовавшись у поклонников,какие у них самые любимые мужские имена.