Участницу группы "Serebro" срочно госпитализировали перед концертом
Солистка популярной российской группы "Serebro" Ольга Серябкина опубликовала снимок в своем Instagram, на котором она находится под капельницей. Девушку срочно госпитализировали за несколько часов до концерта в Москве. Что послужило причиной госпитализации пока неизвестно.
Ольга должна была выступить сегодня в Москве с концертом, который должен был стать неким "прощанием" с поклонниками. Как заявила сама 33-летняя певица, со следующего года она официально покидает группу "Serebro" и начинает сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.
- Внезапно за день до сольника,- так Ольга подписала фото из больницы.
Поклонники певицы поддержали ее в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ольга Серябкина спровоцировала слухи о своей беременности в социальных сетях, поинтересовавшись у поклонников,какие у них самые любимые мужские имена.