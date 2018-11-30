Анастасия Заворотнюк: Дочь живет в Америке, с замужеством ее не тороплю

Дочери «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк уже 22 года, она живет в Америке и стала редким гостем в России. В этом году Анна Заворотнюк-Стрюкова закончила с отличием школу бизнеса имени Иосифа Любина (Lubin School of Business) и устроилась на работу. Правда, озвучивать первые гонорары дочери звездная мама не стала. Анастасия Заворотнюк призналась, что уже не контролирует дочь.

- Такая умная девочка, пусть сама старается. Я уже лапки опустила. Хотя мы и общаемся по вотсапу, скайпу. Я к ней летаю, иногда она сюда, - рассказала актриса. - Все вместе на Новый год мы не соберемся, наверное. Мы сейчас как-то все вразброс. Анна не успеет прилететь. Надеюсь, что она после зимних праздников приедет сюда, и мы все вместе еще раз отметим Новый год. А что гулять, так гулять.

На прошлый Новый год Анна приезжала к маме в МосквуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А как будете Новый год отмечать? – спрашиваю.

- Новый год мы отметим на Пушкинской площади, где будут ледовые шоу. «Оливье» тоже будем готовить, но без майонеза. А вообще у нас есть традиция – когда часы 12 бьют, говорит Владимир Владимирович, мы в купальниках и плавках ныряем в бассейн и пьем шампанское. Мы так разминаемся перед Мальдивами.

На острова актриса с супругом Петром Чернышевым уедет, чтобы заняться дайвингом. Оказывается, Анастасия Заворотнюк любит подводное плавание даже больше, чем катание на коньках.

- Я коньки люблю, стоят такие красивые (смеется). Но катаюсь я очень редко. Больше я люблю играть в кино. А что касается любимого зимнего вида спорта – для меня это дайвинг на Мальдивах. Это лучшее.

А вот дочка, видимо, пока не готовится к романтическому отпуску – жениха у нее пока нет. На вопрос о замужестве Анны и будущих внуках Анастасия Заворотнюк ответила, что не торопит дочь.

- Как Бог даст. Надеюсь. На этот счет я ничего ей не говорю. Лучше умной девушке ничего не говорить, она сама разберется, - считает актриса.

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