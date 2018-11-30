2018-11-30T20:03:41+03:00
Общество

За что платят деньги экологам

«Зеленое мышление» называют одним их ключевых навыков человека XXI века
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Москва. Крымский мост. Замеры уровня шума и звукового давления в столице постоянно отслеживают специализированные акустические службы.Москва. Крымский мост. Замеры уровня шума и звукового давления в столице постоянно отслеживают специализированные акустические службы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

ЗНАНИЕ - СИЛА

Неудивительно: в эпоху развития промышленности и новых технологий забота об окружающем мире становится важной частью жизни каждого человека. Однако в нашей стране к экологии и самой профессии эколога долгое время относились свысока. Что же изменилось за несколько лет?

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

Профессия эколога долгое время не была востребована в России. В то время как за рубежом принимались новые стандарты по охране окружающей среды, у нас в стране эта область оставалась вне поля общественного внимания. Так повелось еще с советских времен. Одно из исключений - публикации о природе и проблемах экологии журналистов «Комсомольской правды»: Владимира Чивилихина, Василия Пескова, Анатолия Юркова, Александра Афанасьева. Кстати, именно благодарю прямому участию нашего Василия Пескова были внесены изменения в Лесной кодекс России. После визита Владимира Путина в редакцию «КП» в 2004 году и обсуждения Пескова с Президентом России проблем отрасли, по сути, была выстроена надежная система охраны зеленого богатства страны. Но вернемся к разговору о профессии.

Сейчас специальность «экология» сильно в ходу не только в России, но и в мире. Получить профессиональное образование в этой сфере у нас можно как в колледжах, так и в университетах. Но если в учреждениях СПО специальность «охрана окружающей среды» пока не так востребована, то конкурс на аналогичное направление в вузах заметно вырос.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов по группе направлений «Экология».

Средний балл ЕГЭ абитуриентов по группе направлений «Экология».

РЕФОРМЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Количество российских вузов, ведущих подготовку по направлению «Экология и природопользование».

Количество российских вузов, ведущих подготовку по направлению «Экология и природопользование».

Несколько лет назад Минобрнауки РФ запустило масштабную программу подготовки кадров, связанных с экологией и охраной природы, которая затронула более 200 вузов по всей стране. Программу поддержали в правительстве, Минсельхозе, Росавиации и Росрыболовстве, в ведении которых тоже находятся ряд профильных вузов.

- Мы решаем целый ряд важнейших задач в области недропользования и охраны окружающей среды, - отмечала экс-замминистра образования и науки Людмила Огородова. - Ведется подготовка кадров профессиональных исследователей, оказывается поддержка в проведении важнейших прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, внедряются прогрессивные научно-образовательные технологии.

В рамках этой программы были составлены новые требования к выпускникам-экологам. Например, теперь они должны в обязательном порядке знать экологическое право, обладать навыками содействия и сохранения окружающей среды и уметь действовать в условиях природных и техногенных катастроф.

Сейчас в России на направлениях, связанных с экологией, обучается более 70 тысяч человек, из них 70 процентов - на бюджетной основе.

ЭКОЛОГИЯ С 1-го КЛАССА

Пока «зеленая наука» в школах изучается поверхностно. Но уже в следующем учебном году вопросы по экологии впервые появятся на выпускных экзаменах по биологии в 9-м классе. Это будут комплексные задания со схемами, где ребенку надо будет смоделировать какую-то ситуацию, найти основные объекты и выделить связи между ними.

- Между экологией как наукой и тем, что изучается в школе, - пропасть, - считает Валерьян Рохлов, руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов по биологии. - Экология в школе очень описательная, там просто даются какие-то факты, словно ученые просто получили эти знания от Всевышнего и просто зафиксировали их. Поэтому мы делаем акцент на осмысленное понимание и делаем задания, в которых можно выстроить эксперимент и понять, какие цели ставил ученый и к каким выводам он может прийти.

Еще через несколько лет задачи на экологию появятся и в ЕГЭ. Все дело в обновленных Федеральных государственных стандартах - теперь «зеленое мышление» будут прививать детям уже со школьной скамьи.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Больше всего сегодня востребованы промышленные экологи, которые следят за безопасностью на предприятиях. Особенно это важно в международных компаниях, которые работают по международным стандартам.

По профилю полученного образования пока работают около 15 процентов выпускников, получивших диплом эколога, отмечают аналитики Superjob. Остальные 85 процентов уходят работать в другие сферы: продажи, рекламу. Вероятно, этому способствуют сравнительно небольшие стартовые оклады наряду с очень высокой ответственностью. При этом 18 процентов экологов получают второе высшее образование. Это говорит о том, что в отрасли до сих пор не хватает квалифицированных кадров, получивших высшее образование по профилю своей работы.

ТОП-3 ЭКОПРОФЕССИЙ В РОССИИ

1. Инженеры-экологи в сфере нефтегазового машиностроения (зарплата 70 тысяч рублей в месяц).

2. Инженеры-экологи в сфере автопромышленности и энергетики (зарплата 50 - 70 тысяч рублей в месяц).

3. Инженеры-экологи в сфере металлургии и пищевой промышленности (зарплата 50 тысяч рублей в месяц).

По данным портала Superjob.

Я ТАК ВИЖУ

Анна НАФИЕВА, координатор общественного проекта «РосЭко»

- Сейчас происходит децентрализация экологической активности. Значительная доля работы выполняется не силами организаций, а отдельными неравнодушными активистами. Большие компании и некоммерческие общественные организации часто не могут охватить весь спектр проблем, поэтому и возникают инициативные группы и небольшие проекты, посвященные, например, очистке местного леса или уборке территории.

Анна НАФИЕВА, координатор общественного проекта «РосЭко».

Анна НАФИЕВА, координатор общественного проекта «РосЭко».

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Бережное отношение к природе и мысль о том, что об окружающей среде надо заботиться самим, в России прививают детям с детского сада. Подобный подход существует и в других странах.

Например, в Австрии школьники делают специальные экологические проекты - ухаживают за школьным садом и проводят акции по охране природы.

В Германии особый упор делается на изучение связи между человеком, обществом и природой, потому что здесь принято считать, что именно человеческая деятельность является основной причиной загрязнения среды.

В Швеции тема экологического образования поднималась еще в 1970-е годы. С тех пор она стала одной из приоритетных во всей школьной программе.

А вот для Китая экология в школе - это дело новое. Однако сейчас курс экологии с лекциями и практическими занятиями обязательно проводится во всех китайских школах и вузах.

ЦИФРА

70 тысяч студентов изучают в российских вузах и колледжах экологические дисциплины, из них 70 процентов - на бюджетной основе.

НЕОФИЦИАЛЬНО

Забота об окружающей среде необязательно должна проводиться по официальным каналам

Стала распространенной практика, когда в России и за рубежом возникает множество экологических стартапов и проектов, связанных с экологией. Организаторы активно привлекают инвестиции частных компаний и государственные гранты.

Пожалуй, самый известный из масштабных экопроектов сегодня - это «Час Земли», когда по всей планете неравнодушные люди на час отключают электричество. Но и менее масштабные проекты тоже находят свое место. Например, Департамент природопользования города Москвы проводит акселератор для экологических стартапов. Лучшие проекты получают поддержку Российской венчурной компании и фонда «Сколково». Многие из них уже пользуются спросом у горожан.

«Экологическая карта Москвы» для смартфонов показывает природные достопримечательности столицы. Другой проект, «МедФитодизайн», позволит очистить и оздоровить воздух на улицах и в помещениях с помощью лекарственных и ароматических растений. А проект «Чистые игры» превратил сбор отходов в увлекательный квест и вышел на международный уровень.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным
В Канаде нашли конкурента гигантского быка из Австралии
Минобороны России надеется, что США не покинет ДРСМД
США нанесли удар по боевикам «Аль-Каиды»* в Ливии
Беспилотные автомобили начнут тестировать на М-11 весной 2019 года
Суд арестовал замначальника подмосковной таможни по делу о взятке
Невиновный китаец 23 года просидел в тюрьме
Автомобилисты смогут снять знак «Шипы» 8 декабря
Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны
Путин считает, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений
Президент подписал закон о бюджете РФ на 2019-2021 год
ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки самолета Меркель
Юнкер: Евросоюз привержен торговыми договоренностям с США
Крупнейшая сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 миллионов гостей
Трансгендер впервые поборется за звание «Мисс вселенная»
В Москве госпитализировали академика Жореса Алферова
Приложение MAPS.ME составило «топ-20» стран, интересующих туристов из нашей страны
Россия введет разрешения для иностранных кораблей на доступ в Севморпуть