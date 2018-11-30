За что платят деньги экологам

ЗНАНИЕ - СИЛА

Неудивительно: в эпоху развития промышленности и новых технологий забота об окружающем мире становится важной частью жизни каждого человека. Однако в нашей стране к экологии и самой профессии эколога долгое время относились свысока. Что же изменилось за несколько лет?

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ

Профессия эколога долгое время не была востребована в России. В то время как за рубежом принимались новые стандарты по охране окружающей среды, у нас в стране эта область оставалась вне поля общественного внимания. Так повелось еще с советских времен. Одно из исключений - публикации о природе и проблемах экологии журналистов «Комсомольской правды»: Владимира Чивилихина, Василия Пескова, Анатолия Юркова, Александра Афанасьева. Кстати, именно благодарю прямому участию нашего Василия Пескова были внесены изменения в Лесной кодекс России. После визита Владимира Путина в редакцию «КП» в 2004 году и обсуждения Пескова с Президентом России проблем отрасли, по сути, была выстроена надежная система охраны зеленого богатства страны. Но вернемся к разговору о профессии.

Сейчас специальность «экология» сильно в ходу не только в России, но и в мире. Получить профессиональное образование в этой сфере у нас можно как в колледжах, так и в университетах. Но если в учреждениях СПО специальность «охрана окружающей среды» пока не так востребована, то конкурс на аналогичное направление в вузах заметно вырос.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов по группе направлений «Экология».

РЕФОРМЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Количество российских вузов, ведущих подготовку по направлению «Экология и природопользование».

Несколько лет назад Минобрнауки РФ запустило масштабную программу подготовки кадров, связанных с экологией и охраной природы, которая затронула более 200 вузов по всей стране. Программу поддержали в правительстве, Минсельхозе, Росавиации и Росрыболовстве, в ведении которых тоже находятся ряд профильных вузов.

- Мы решаем целый ряд важнейших задач в области недропользования и охраны окружающей среды, - отмечала экс-замминистра образования и науки Людмила Огородова. - Ведется подготовка кадров профессиональных исследователей, оказывается поддержка в проведении важнейших прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, внедряются прогрессивные научно-образовательные технологии.

В рамках этой программы были составлены новые требования к выпускникам-экологам. Например, теперь они должны в обязательном порядке знать экологическое право, обладать навыками содействия и сохранения окружающей среды и уметь действовать в условиях природных и техногенных катастроф.

Сейчас в России на направлениях, связанных с экологией, обучается более 70 тысяч человек, из них 70 процентов - на бюджетной основе.

ЭКОЛОГИЯ С 1-го КЛАССА

Пока «зеленая наука» в школах изучается поверхностно. Но уже в следующем учебном году вопросы по экологии впервые появятся на выпускных экзаменах по биологии в 9-м классе. Это будут комплексные задания со схемами, где ребенку надо будет смоделировать какую-то ситуацию, найти основные объекты и выделить связи между ними.

- Между экологией как наукой и тем, что изучается в школе, - пропасть, - считает Валерьян Рохлов, руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов по биологии. - Экология в школе очень описательная, там просто даются какие-то факты, словно ученые просто получили эти знания от Всевышнего и просто зафиксировали их. Поэтому мы делаем акцент на осмысленное понимание и делаем задания, в которых можно выстроить эксперимент и понять, какие цели ставил ученый и к каким выводам он может прийти.

Еще через несколько лет задачи на экологию появятся и в ЕГЭ. Все дело в обновленных Федеральных государственных стандартах - теперь «зеленое мышление» будут прививать детям уже со школьной скамьи.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Больше всего сегодня востребованы промышленные экологи, которые следят за безопасностью на предприятиях. Особенно это важно в международных компаниях, которые работают по международным стандартам.

По профилю полученного образования пока работают около 15 процентов выпускников, получивших диплом эколога, отмечают аналитики Superjob. Остальные 85 процентов уходят работать в другие сферы: продажи, рекламу. Вероятно, этому способствуют сравнительно небольшие стартовые оклады наряду с очень высокой ответственностью. При этом 18 процентов экологов получают второе высшее образование. Это говорит о том, что в отрасли до сих пор не хватает квалифицированных кадров, получивших высшее образование по профилю своей работы.

ТОП-3 ЭКОПРОФЕССИЙ В РОССИИ

1. Инженеры-экологи в сфере нефтегазового машиностроения (зарплата 70 тысяч рублей в месяц).

2. Инженеры-экологи в сфере автопромышленности и энергетики (зарплата 50 - 70 тысяч рублей в месяц).

3. Инженеры-экологи в сфере металлургии и пищевой промышленности (зарплата 50 тысяч рублей в месяц).

По данным портала Superjob.

Я ТАК ВИЖУ

Анна НАФИЕВА, координатор общественного проекта «РосЭко»

- Сейчас происходит децентрализация экологической активности. Значительная доля работы выполняется не силами организаций, а отдельными неравнодушными активистами. Большие компании и некоммерческие общественные организации часто не могут охватить весь спектр проблем, поэтому и возникают инициативные группы и небольшие проекты, посвященные, например, очистке местного леса или уборке территории.

Анна НАФИЕВА, координатор общественного проекта «РосЭко».

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Бережное отношение к природе и мысль о том, что об окружающей среде надо заботиться самим, в России прививают детям с детского сада. Подобный подход существует и в других странах.

Например, в Австрии школьники делают специальные экологические проекты - ухаживают за школьным садом и проводят акции по охране природы.

В Германии особый упор делается на изучение связи между человеком, обществом и природой, потому что здесь принято считать, что именно человеческая деятельность является основной причиной загрязнения среды.

В Швеции тема экологического образования поднималась еще в 1970-е годы. С тех пор она стала одной из приоритетных во всей школьной программе.

А вот для Китая экология в школе - это дело новое. Однако сейчас курс экологии с лекциями и практическими занятиями обязательно проводится во всех китайских школах и вузах.

ЦИФРА

70 тысяч студентов изучают в российских вузах и колледжах экологические дисциплины, из них 70 процентов - на бюджетной основе.

НЕОФИЦИАЛЬНО

Забота об окружающей среде необязательно должна проводиться по официальным каналам

Стала распространенной практика, когда в России и за рубежом возникает множество экологических стартапов и проектов, связанных с экологией. Организаторы активно привлекают инвестиции частных компаний и государственные гранты.

Пожалуй, самый известный из масштабных экопроектов сегодня - это «Час Земли», когда по всей планете неравнодушные люди на час отключают электричество. Но и менее масштабные проекты тоже находят свое место. Например, Департамент природопользования города Москвы проводит акселератор для экологических стартапов. Лучшие проекты получают поддержку Российской венчурной компании и фонда «Сколково». Многие из них уже пользуются спросом у горожан.

«Экологическая карта Москвы» для смартфонов показывает природные достопримечательности столицы. Другой проект, «МедФитодизайн», позволит очистить и оздоровить воздух на улицах и в помещениях с помощью лекарственных и ароматических растений. А проект «Чистые игры» превратил сбор отходов в увлекательный квест и вышел на международный уровень.