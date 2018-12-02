Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов купили дом в Подмосковье и билеты в свадебное путешествие

«Меня никто не поддержал. Ни Маша, никто… Им скорей бы меня сбагрить куда-нибудь… Маша сложно отреагировала. А внуки обрадовались», - рассказывает Лидия Федосеева-Шукшина об отношении дочери и родни к ее недавней свадьбе с продюсером Бари Алибасовым.

Первое совместное интервью Алибасова и Шукшиной после женитьбы покажут 2 декабря в 18.00 на НТВ в программе «Новые русские сенсации».

«Хочу, чтобы нас поняли. Мы живем так, как душа просит и сердце хочет!» - Шукшина переживает, хотя подчеркивает, что никого не слушает, принимая решения, касающиеся личной жизни.

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Алибасов сообщил, что после регистрации пригласил сына на празднование свадьбы, но тот не пришел. Кстати, Алибасов сообщил, что организованное им бракосочетание стало сюрпризом для невесты. Но Лидия Николаевна обрадовалась и первый тост на банкете произнесла именно она: «Молодая была немолода. Но не в этом дело. Надо любить. Если есть любовь, то она может все плохое в жизни исправить. За любовь! Горько!»

Молодожены признались, что медовый месяц проведут в Финляндии. Алибасов и Шукшина уже купили первую совместную недвижимость – дом в Новой Москве. Жених планировал весной посадить собственный огород, а невеста решила, что на участке будет расти сирень и цветы.

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Шукшина любит вспоминать, как 24 года началась их история любви. Пара прожила вместе четыре года, потом семь лет они были в ссоре, а все последнее время Алибасов был главной опорой и поддержкой для Шукшиной.

«Он говорит «женушка», а мне так приятно… - признается Лидия Николаевна. – Он говорит: «Лидуша, мне ничего от тебя не нужно!» А я ему: «И мне от тебя Барри ничего не нужно, кроме любви и внимания… Мы так давно вместе, что понимаем друг друга с полуслова…»

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина и 71-летний Бари Алибасов живут на два дома. Говорят, то не ссорятся, хотя муж любит спать в тепле, а жена даже зимой часто проветривает квартиру. «Поэтому я сплю под одеялом и сверху курткой накрываюсь…» - смеется Алибасов.

«Новые русские сенсации», НТВ. 18.00.

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