Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов купили дом в Подмосковье и билеты в свадебное путешествие
«Меня никто не поддержал. Ни Маша, никто… Им скорей бы меня сбагрить куда-нибудь… Маша сложно отреагировала. А внуки обрадовались», - рассказывает Лидия Федосеева-Шукшина об отношении дочери и родни к ее недавней свадьбе с продюсером Бари Алибасовым.
Первое совместное интервью Алибасова и Шукшиной после женитьбы покажут 2 декабря в 18.00 на НТВ в программе «Новые русские сенсации».
«Хочу, чтобы нас поняли. Мы живем так, как душа просит и сердце хочет!» - Шукшина переживает, хотя подчеркивает, что никого не слушает, принимая решения, касающиеся личной жизни.
Алибасов сообщил, что после регистрации пригласил сына на празднование свадьбы, но тот не пришел. Кстати, Алибасов сообщил, что организованное им бракосочетание стало сюрпризом для невесты. Но Лидия Николаевна обрадовалась и первый тост на банкете произнесла именно она: «Молодая была немолода. Но не в этом дело. Надо любить. Если есть любовь, то она может все плохое в жизни исправить. За любовь! Горько!»
Молодожены признались, что медовый месяц проведут в Финляндии. Алибасов и Шукшина уже купили первую совместную недвижимость – дом в Новой Москве. Жених планировал весной посадить собственный огород, а невеста решила, что на участке будет расти сирень и цветы.
Шукшина любит вспоминать, как 24 года началась их история любви. Пара прожила вместе четыре года, потом семь лет они были в ссоре, а все последнее время Алибасов был главной опорой и поддержкой для Шукшиной.
«Он говорит «женушка», а мне так приятно… - признается Лидия Николаевна. – Он говорит: «Лидуша, мне ничего от тебя не нужно!» А я ему: «И мне от тебя Барри ничего не нужно, кроме любви и внимания… Мы так давно вместе, что понимаем друг друга с полуслова…»
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина и 71-летний Бари Алибасов живут на два дома. Говорят, то не ссорятся, хотя муж любит спать в тепле, а жена даже зимой часто проветривает квартиру. «Поэтому я сплю под одеялом и сверху курткой накрываюсь…» - смеется Алибасов.
«Новые русские сенсации», НТВ. 18.00.
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