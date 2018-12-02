2018-12-02T19:48:01+03:00
Звезды

«Бриллианты на 5 миллионов рублей»: 53-летний миллионер подобрал свадебный подарок Анне Калашниковой

Певица появилась в ювелирном сете из редких танзанитов на «Песне года» [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Калашникова на «Песне года»Анна Калашникова на «Песне года»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Черное вечернее платье, украшенное стразами и внушительным декольте, певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова разбавила ювелирным сетом: колье, серьги и кольцо.

Особенно эффектно смотрелось колье с танзанитом, который украсили 60 карат чистейших танзанитов, россыпь бриллиантов в 7 карат. Как выяснилось, украшение изготовлено в белом золоте 585 пробы и стоит один миллион триста тысяч рублей. В общей сложности ювелирный гарнитур звезды потянет аж на 5 миллионов рублей.

По слухам, этот комплект ей присмотрел в качестве свадебного подарка ее нынешний жених Фото: Михаил ФРОЛОВ

По слухам, этот комплект ей присмотрел в качестве свадебного подарка ее нынешний женихФото: Михаил ФРОЛОВ

По слухам, этот комплект, в котором Калашникова появилась на «Песне года», ей присмотрел в качестве свадебного подарка ее нынешний жених.

Сама Анна пока не комментирует грядущую свадьбу, но уже была замечена папарацци в салоне, где выбирала подвенечное платье и фату.

Напомним: в последнее время Анне Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом и издателем из Канады Олегом Накариковым. Вместе с этим мужчиной певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина снялась в своём клипе «Жара». Накариков там играет капитана, в которого влюбляется артистка.

«Бриллианты на 5 миллионов рублей»: 53-летний миллионер подобрал свадебный подарок Анне Калашниковой.

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Как мы уже сообщали, София Ротару не смогла в этом году принять участие в «Песне года», прошедшей в эту субботу в «Олимпийском». 71-летняя певица решила поберечь нервы и не провоцировать радикально настроенную молодежь Украины своими посещениями России после введения военного положения между нашими странами. Но другие украинские, российские и даже латвийские артисты выступили на премии и даже получили удовольствие. Рассматриваем наряды артистов, в которых они получали свои награды. (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ В Москве вручили премии «Песня года 2018»

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