«Бриллианты на 5 миллионов рублей»: 53-летний миллионер подобрал свадебный подарок Анне Калашниковой.

Черное вечернее платье, украшенное стразами и внушительным декольте, певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова разбавила ювелирным сетом: колье, серьги и кольцо.

Особенно эффектно смотрелось колье с танзанитом, который украсили 60 карат чистейших танзанитов, россыпь бриллиантов в 7 карат. Как выяснилось, украшение изготовлено в белом золоте 585 пробы и стоит один миллион триста тысяч рублей. В общей сложности ювелирный гарнитур звезды потянет аж на 5 миллионов рублей.

По слухам, этот комплект ей присмотрел в качестве свадебного подарка ее нынешний женихФото: Михаил ФРОЛОВ

По слухам, этот комплект, в котором Калашникова появилась на «Песне года», ей присмотрел в качестве свадебного подарка ее нынешний жених.

Сама Анна пока не комментирует грядущую свадьбу, но уже была замечена папарацци в салоне, где выбирала подвенечное платье и фату.

Напомним: в последнее время Анне Калашниковой приписывают роман с 53-летним бизнесменом и издателем из Канады Олегом Накариковым. Вместе с этим мужчиной певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина снялась в своём клипе «Жара». Накариков там играет капитана, в которого влюбляется артистка.

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