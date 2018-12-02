«Песня года 2018»: Киркоров и Басков в шортах, Лорак в крошечном топике и Лобода в мини

Как мы уже сообщали, София Ротару не смогла в этом году принять участие в «Песне года», прошедшей в эту субботу в «Олимпийском». 71-летняя певица решила поберечь нервы и не провоцировать радикально настроенную молодежь Украины своими посещениями России после введения военного положения между нашими странами. Но другие украинские, российские и даже латвийские артисты выступили на премии и даже получили удовольствие. Рассматриваем наряды артистов, в которых они получали свои награды.

Светлана Лобода

36-летняя певица, не так давно ставшая мамой, появилась в «Олимпийском» в стального цвета платье. Длина у него была бы весьма спорная, если б не длиннющие стройные ноги Светланы, которые позволяют носить мини.

Светлана ЛободаФото: Михаил ФРОЛОВ

Таисия Повалий

53-летняя артистка получила награду за песню Михаила Гуцериева «Ты в глаза мне посмотри». Но с таким декольте было сложно выполнить ее призыв. Украинская певица выступала в золотого цвета платье с весьма гостеприимным вырезом. Как говорят в незалежной, дюже богато.

Таисия ПовалийФото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак

40-летняя Каролина изменила себе. Обычно певица предпочитает появляться на различных церемониях в классического кроя платьях, подчёркивающих фигуру. В этот раз Лорак выбрала рэперский наряд - крошечная маечка, надетая на спортивный бюстгальтер, курточка с яркими узорами и миди-юбка в обтяг с разрезом до середины бедра. Такими темпами, глядишь, и дуэт с каким-нибудь Элджеем запишет!

В этот раз Лорак выбрала рэперский нарядФото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров-Басков

Поп-король и «золотой голос России» выступили со своим провокационным номером на песню «Ибица». Если хулиганить, то до конца: артисты вышли на сцену в коротких шортах: у Фила - белые, у Николая - желтые. Но, конечно, не с голыми ногами, а лосинах нарисованными татуировками.

Если хулиганить, то до концаФото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина

У этой певицы практически никогда не бывает модных провалов. И в этот раз лук был очень удачным. 31-летняя Полина выбрала для церемонии платье в пол цвета электрик. Фасон - ну прям золотой век Голливуда! Еще мундштука длинного в руке не хватало, но во времена тотального отказа от курения подобный аксессуар смотрелся бы пропагандой нездорового образа жизни, хотя было бы дико стильно.

Полина выбрала для церемонии платье в пол цвета электрикФото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле

Латышская звезда водит давнюю дружбу с Игорем Крутым, который много лет стоит у руля «Песни года». 64-летняя певица несмотря на все сложности продолжает приезжать на мероприятия в Россию. Этим летом на пресс-конференции в Одессе она сделала несколько спорных заявлений по поводу Крыма и жизни в СССР, но страсти улеглись достаточно быстро. И наш народ по прежнему тепло встречает Лайму. Для выступления на «Песне года» Вайкуле выбрала как всегда экстравагантный наряд - чёрное платье с пышной юбкой из фатина.