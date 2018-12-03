Лондон хотел повесить на Москву «подрывную работу в Каталонии и Греции»

Интернет-активисты из группировки «Кибер-Гверилья» (так, только без слова «кибер», называлась партизанская война испанских патриотов против наполеоновских захватчиков 210 лет назад) обнародовали новую порцию документов о британском проекте «Integrity Initiative». В очень вольном переводе с английского это может звучать как «Упрочение единства» — чем, собственно, и занимается.

Если верить хакерам, британские спецслужбы развернули в Старом свете целую сеть агентов влияния, направленных на борьбу с мифической «российской угрозой». Проще говоря, Лондон изо всех старался поссорить Европу с Россией, выделив для этого проекта почти два миллиона фунтов на 2018-19 год.

Как ясно из новой партии документов, «проводникам влияниям» (журналистам, политологам и общественным деятелям) предлагают целый «темник» о якобы влиянии России референдум о независимости Каталонии в 2017 году — эти «доказательства» должны были продвигать на Пиренеях ручные политики и СМИ.

Целый пласт документов посвящён Греции. В толстой папочке — мониторинг реакции эллинских СМИ на скандал с «химатакой в Солсбери» (отравление в этом английском городе международного шпиона Сергея Скрипаля и с дочерью Викторией загадочным веществом весной сего года, в чём Лондон огульно обвинил Россию). Москве приписывают якобы попытки дискредитировать правящую в республике коалицию «СИРИЗА» через неких греческих бизнесменов российского происхождения.

Впрочем, учитывая, что за время нахождения этой партии у власти с 2015 года госдолг Греции обновил исторический максимум, зашкалив за 180% ВВП (что примерно вдвое превышает средний показатель по Еврозоне), — вряд ли можно дискредитировать местное правительство лучше, нежели оно делает это самостоятельно.

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