2018-11-25T00:47:39+03:00
Политика

Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России

Речь идет о материалах Integrity Initiative, сеть которого строится через посольства королевства в других странах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хакерская группа Anonymous опубликовала британский проект по противодействию пропаганде и гибридной войне со стороны РоссииХакерская группа Anonymous опубликовала британский проект по противодействию пропаганде и гибридной войне со стороны РоссииФото: EAST NEWS
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Хакеры из группировки Anonymous рассекретили документы британского проекта Integrity Initiative, который предназначен для упрощения процедуры вмешательства Лондона во внутренние дела других европейских стран и для противодействия России.

Известно, что проект был основан еще в 2015 году экспертным центром "Институт государственного управления" и брюссельским Свободным университетом. Его целью называется борьба с "российской пропагандой" и информационными атаками.

При этом сеть проекта строится на основе посольств Великобритании, сотрудники которых ищут хорошо осведомленных людей из различных сфер, способных анализировать примеры дезинформации и вырабатывать способы противодействия ей. По данным хакеров, чтобы стать частью Integrity Initiativе достаточно просто заполнить анкету и рассказать, как ты планируешь бороться с российской "пропагандой".

Группировка Anonymous сообщает, что среди спонсоров проекта числятся НАТО, Госдепартамент США и даже социальная сеть Facebook. Кроме того, с Integrity Initiativе оказались связаны финансист Уильям Браудер, общественный деятель Владимир Ашурков и ученый Игорь Сутягин, ранее осужденный за шпионаж. Уточняется, что только за текущий финансовый год расходы проекта составили порядка 2,51 млн долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что хакеры Anonymous неоднократно рассекречивали самые различные данные. Кроме того, группировка взламывала правительственные сайты Японии, США и даже портал Интерпола.

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