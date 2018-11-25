Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России
Хакеры из группировки Anonymous рассекретили документы британского проекта Integrity Initiative, который предназначен для упрощения процедуры вмешательства Лондона во внутренние дела других европейских стран и для противодействия России.
Известно, что проект был основан еще в 2015 году экспертным центром "Институт государственного управления" и брюссельским Свободным университетом. Его целью называется борьба с "российской пропагандой" и информационными атаками.
При этом сеть проекта строится на основе посольств Великобритании, сотрудники которых ищут хорошо осведомленных людей из различных сфер, способных анализировать примеры дезинформации и вырабатывать способы противодействия ей. По данным хакеров, чтобы стать частью Integrity Initiativе достаточно просто заполнить анкету и рассказать, как ты планируешь бороться с российской "пропагандой".
Группировка Anonymous сообщает, что среди спонсоров проекта числятся НАТО, Госдепартамент США и даже социальная сеть Facebook. Кроме того, с Integrity Initiativе оказались связаны финансист Уильям Браудер, общественный деятель Владимир Ашурков и ученый Игорь Сутягин, ранее осужденный за шпионаж. Уточняется, что только за текущий финансовый год расходы проекта составили порядка 2,51 млн долларов.
Сайт kp.ru писал о том, что хакеры Anonymous неоднократно рассекречивали самые различные данные. Кроме того, группировка взламывала правительственные сайты Японии, США и даже портал Интерпола.