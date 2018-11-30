2018-11-30T03:14:08+03:00
Звезды

Стас Пьеха хочет в подарок десятый iPhone: Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?

Сам себе покупать новый смартфон певец принципиально не хочет
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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У Стаса Пьхеи есть все, что он хочет, кроме десятого айфонаУ Стаса Пьхеи есть все, что он хочет, кроме десятого айфонаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певец Стас Пьеха уже определился с новогодним подарком – хочет десятый iPhone. Причем, чтобы телефон кто-то подарил. Купить новую модель айфона артист вполне может и за свой счет, но принципиально не хочет. Об этом артист рассказал во время открытия ГУМ-катка на Красной площади.

- Я бы хотел десятый айфон. У меня есть все, что я хочу, кроме десятого айфона. Но я себе его принципиально не буду покупать. Мне его должны подарить.

- А если не подарят? – спрашиваю.

- Тогда буду ходить со своим – седьмым (смеется). Я себе много чего купил глобального, а вот телефон себе сам не должен покупать, считаю. Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?

Журналисты предложили артисту обратиться к фанатам и неравнодушным людям через СМИ, но Стас Пьеха сказал, что ждет подарок только от близких. Своим друзьям взамен обещал тоже что-то подарить, но это точно будет не автомобиль. Если артист получит под елочку новый айфон, то новые фотографии из отпуска точно будут отличного качества.

- В январе у меня ряд каких-то мероприятий, потом планы улететь в тепло, - рассказал Стас Пьеха. – Сам же подарки я уже подготовил. Кое-что уже купил сыну, бабушке, маме, сестре, племяннице. Но это пока что часть, планирую купить еще.

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Как сообщил сам артист, накануне он был госпитализирован с острым панкреатитом. Однако, по словам Пьехи, он уже чувствует себя нормально и никаких «глобальных изменений» в его жизни не ожидается. «Жить я буду, петь тоже… глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», - написал Стас (подробности).

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