Паллиативная медицина: 3 важных вопроса о помощи тяжелобольным

Паллиативная помощь – это медицинская помощь для людей с серьезными заболеваниями, направленная на облегчение симптомов у больного и снижение уровня стресса для всей его семьи. Задача служб и специалистов паллиативной помощи – облегчить таким семьям бытовые сложности и улучшить качество жизни больного на любой стадии заболевания.

Основное отличие паллиативной помощи от стандартного терапевтического лечения состоит в том, что паллиативная медицина направлена на облегчение текущего состояния и обеспечение комфорта, а не на излечение больного. Хотя обеспечение психологической и социальной поддержки сочетается с терапевтическими видами лечения.

1. В каком случае паллиативная помощь становится необходима?

Показанием к получению паллиативной помощи является наличие серьезных заболеваний, симптомы которых существенно снижают качество жизни больного и его близким, приносят серьезные моральные и физические страдания. По данным ВОЗ, среди заболеваний, которые становятся поводом для обращения за паллиативной помощью – последствия инфарктов и инсультов, онкологические, хронические респираторные заболевания, СПИД, диабет, почечная недостаточность, хронические заболевания печени, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит, неврологические заболевания, деменция, врожденные нарушения и туберкулез с лекарственной устойчивостью.

2. Какие услуги предоставляет паллиативная медицина?

Паллиативную помощь предоставляет команда врачей, медсестер и других специалистов, которые, как правило, работают в команде с лечащими врачами пациента, чтобы обеспечить дополнительный уровень поддержки.

Кроме медсестр и медбратьев, обеспечивающие ежедневный уход за пациентами и опекунами на дому и в учреждениях, есть еще консультанты по паллиативной медицине.

Если специалисты ежедневного ухода удовлетворяют потребности пациента и членов его семьи в медицинской, физической и психологической поддержке, то консультанты по паллиативной медицине должны уметь оценить уровень ухода за пациентом и порекомендовать, как его улучшить. А при необходимости – порекомендовать стационарные учреждения для улучшения самочувствия больного, а также консультации узких специалистов для повышения качества жизни больного и его семьи.

3. Какие организации оказывают паллиативную помощь в России?

По примерным подсчетам, в России сегодня около 1,3 миллиона человек нуждаются в паллиативной помощи. При этом программы государства в этом направлении только начинают развиваться. Если вы или ваша семья столкнулись с тяжелой, неизлечимой болезнью, вам могут помочь:

Центр паллиативной помощи

Фонд «Вера»

Фонд «Подари жизнь» – паллиативная помощь для детей

Больше о паллиативной помощи вы сможете найти на специализированном портале.