Паллиативная помощь: вместе до конца

Когда неизлечимо заболевает близкий и родной человек, жизнь в семье разделяется на «до» и «после». Столкнувшись с бедой, родственники зачастую не знают, что делать: они видят страдания, но как их облегчить не знают. Хотя современный уровень развития медицины, когда есть новейшее оборудование и обезболивающие препараты последнего поколения, позволяет не только облегчить боль, но и улучшить качество жизни неизлечимо больных.

В настоящее время, по данным Минздрава РФ, около 600 тыс. взрослых пациентов и 180 тыс. детей нуждаются в паллиативной помощи (ее оказывают людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями). О том, какие существуют стандарты паллиатива, как повысить доступность этого вида медпомощи и сделать более эффективной, рассказала Диана Невзорова, к.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.

Под плащом заботы

- Диана Владимировна, вы пять лет работали главным врачом Первого московского хосписа им. В.В. Миллионщиковой, поэтому знаете ситуацию изнутри. Кто в первую очередь нуждается в паллиативной помощи, пациенты с онкологией?

- Это не совсем так. Само понятие «паллиативная помощь» (от лат. «pallium» - «плащ» или «забота», «обнять», «укрыть») значительно шире. Хотя во всех странах паллиативная служба, действительно, начиналась с поддержки онкобольных в терминальной стадии, сейчас таких пациентов около трети. Зато есть огромное количество больных с деменцией. И они уходят из жизни не как онкологические пациенты за полгода, они умирают 6-8 лет.

Их родственники оказываются истощенными эмоционально, потому что ежедневно на протяжении долгого времени ухаживают за лежачими больными. Многие вынуждены уходить с работы, чтобы присматривать за родным человеком. С такими же проблемами сталкиваются родственники пациентов после тяжелых инсультов или инфарктов, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких и больных, страдающих сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы (после ампутации). Это не значит, что таким пациентам не нужна специализированная медицинская помощь, они ее получают. Врачи добиваются стабильного состояния, но потом могут быть рецидивы: больной упал, нервный срыв, проявилась какая-то инфекция и т.п.

Вообще паллиативная помощь - это одна из сложнейших отраслей медицины, которая кардинально отличается от всех других видов помощи, потому что паллиатив не направлен на выздоровление. Основная его цель - улучшение качества жизни неизлечимо больного пациента и его семьи, которая вместе с пациентом проходит этот непростой путь. Из опыта знаю, и исследования подтверждают, что если паллиативная помощь больному и семье начинается с момента постановки диагноза и оказывается на всем протяжении болезни, продолжительность жизни таких пациентов увеличивается.

Как получить паллиативную помощь

- Кто решает, что паллиативная помощь необходима: врач, родственники или пациент сам вправе за ней обратиться?

- Порядок получения паллиативной помощи определены приказом Минздрава. В обязательном порядке собирается врачебная комиссия с участием лечащего врача, заведующего и других специалистов, которые определяют, что можно сделать в каждой конкретной ситуации. Очень важно понимать, что объем паллиативной помощи определяется индивидуально. Тем более что у каждого пациента своя история. Например, полная семья, родственники готовы ухаживать, а пациент настроен категорично: «Нет, я не хочу расстраивать жену, не хочу, чтобы маленький ребенок видел меня в таком состоянии». Или, наоборот, пациент хочет лечиться только дома. Поэтому мы идем навстречу: назначаем не внутривенные инъекции, а, например, внутримышечные или выписываем таблетки, пластыри, даже искусственную вентиляцию легких сейчас можно делать на дому.

Я сама онколог, прекрасно знаю, что мои коллеги всегда борются за жизнь пациента до самого последнего момента. Иногда изменение курса химиотерапии назначается за неделю до смерти, когда уже родственники и сам пациент устали от лечения, от больниц, а потом он попадает в хоспис, где грамотно организована работа, и слышишь: «Я здесь как в раю! Как жаль, что я не был здесь раньше, месяц назад». Представление о том, что хоспис - это дом смерти, давно устарело.

- Паллиативная помощь оказывается бесплатно? Какие существуют стандарты паллиатива?

- Да, бесплатная, она организована за счет средств регионального бюджета. Но тема эта жизненно важная, например, в прошлом году правительство выделило 4 млрд рублей, которые были направлены на закупку оборудования, лекарственных препаратов и т.п. Об этом много писали зарубежные СМИ. В действительности паллиативная помощь не стоит больших денег. Например, недавно медицинский журнал «Ланцет» опубликовал статью, сделанную на основе исследования о необходимом минимуме для качественной поддержки неизлечимо больных пациентов. Оказалось, что достаточно минимального набора: морфин, противорвотные препараты, слабительные, противопролежневый матрас, мочевой катетер, зонд, фонарик.

- Помощь неизлечимо больным детям отличается от помощи взрослым?

- Безусловно, отличается. Ребенок растет и должен учиться, поэтому в детском паллиативе бок о бок с пациентом, врачами и родителями следуют педагоги. Ребенок до самого своего ухода развивается. Ему хочется в школу, подросток хочет общаться со сверстниками, он осваивает гаджеты, влюбляется, мечтает о будущей профессии. Реализовать таким детям задуманное помогают, в частности, волонтеры, спонсоры, благотворители.

Понятие паллиатива нужно расширять законодательно

- Мировые стандарты предполагают один хоспис на миллион человек для онкобольных и один - на 400 тысяч населения для пациентов с другими диагнозами. Как Россия выглядит на общемировом фоне по обеспечению паллиативной помощи?

- В России в настоящее время работают 100 хосписов (на 150 миллионов человек населения). Мы начали развивать систему паллиатива с 2011 года – нашему нормативному законодательству, по сути, всего семь лет. Но посмотрите, как у нас все идет правильным чередом: развивается государственная служба (открываются койки, выездные патронажные службы и т.п.), появились благотворительные организации. Их много. Это не только фонд «Вера», «Подари жизнь», «Кораблик» или фонд «Детский паллиатив». Я перечислила самые крупные, но также появляются региональные фонды. В соцсетях эта тема активно обсуждается, организуется помощь конкретным фондам и хосписам. Например, детский хоспис в Казани был построен только на благотворительные пожертвования.

- Что нужно предпринять, чтобы этот вид помощи стал более доступным?

- Во всем мире развитие паллиативной помощи происходит не только за счет государства, большой вклад вносят благотворители и спонсоры. В настоящее время идет активное обсуждение реальных потребностей в паллиативе. Если говорить в широком смысле, в нашей стране в ней нуждаются примерно два миллиона человек. Но это люди не последнего года жизни. Это пациенты, которые получают специализированную медпомощь и лишь частично паллиативную.

Я очень надеюсь, что законодательно будет расширено понятие паллиатива. Тем более что на этот счет есть поручение президента РФ Владимира Путина. В систему должны быть интегрированы дневные стационары, социальные службы, пациентам и родственникам необходима психологическая поддержка. Если говорить о семье, то им психологическая помощь крайне важна и после ухода родного человека, потому что после смерти иногда бывает даже тяжелее.