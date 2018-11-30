В 2019 году в России появятся дополнительные места для неизлечимых больных

В 2019 году в Москве откроется Главный федеральный центр по паллиативной помощи, основным, головным центром для этого направления медицины в России. Также планируется создание 2 000 паллиативных коек для пациентов, нуждающихся в помощи в рамках стационара. Инфраструктуру паллиативной медицинской помощи также дополнят 50 новых выездных патронажных служб, оказывающих помощь на дому.

Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи:

- Паллиативная помощь стала одним из стратегических направлений развития здравоохранения на ближайшие шесть лет – до 2024 года, - отметила министр здравоохранения.

Правительство РФ выделило финансирование в размере 4,35 млрд рублей на развитие паллиативной помощи. Эти средства позволят закупить необходимое оборудование, лекарственные препараты (в том числе обезболивающие), медицинские изделия для медорганизаций и помощи на дому, а также провести мониторинг оказания этой помощи взрослым и детям.

В настоящее время в России функционирует 12 500 стационарных коек для взрослых и детей, более 700 кабинетов паллиативной медицинской помощи и более 200 выездных патронажных бригад. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, количество коек для оказания паллиативной помощи должно составлять 25-30 на 300-400 тысяч населения. Для России это означает от 9000 до 14 000 коек.

Планируемое в 2019 году увеличение количества паллиативных коек позволит вывести этот показатель на верхнюю границу норматива ВОЗ, а создание Главного федерального центра по паллиативной помощи завершит формирование инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни и уменьшение страданий неизлечимо больных людей.