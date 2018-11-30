СБУ пришла с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

Не успел наместник Киево-Печерский лавры митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел сообщить о заведенных на него уголовных делах под грифом "секретно" и готовности в случае чего к обыскам, как они и начались.

В пятницу к нему явились сотрудники СБУ в рамках дела о "разжигании межконфессиональной вражды".

- СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Дело фактовое, - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в спецслужбе.

Напомним, ранее в Киево-Печерской лавре впервые за 30 лет стали проводить проверку святынь и других церковных ценностей.

- То, что мне инкриминируют на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к Патриарху Варфоломею (главе Константинопольского патриархата. - Ред.), что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете (лидере украинских раскольников. - Ред.) - это все домыслы и неправда...Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, на меня оказывается давление - и угрозы, и звонки - и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю, - говорил накануне сам владыка Павел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместника Киево-Печерской лавры завели уголовные дела

В среду вечером из Киево-Печерской лавры пришла очередная тревожная новость: сюда заявились незваные гости (позже оказалось, что из минкультуры Украины) и начали инвентаризацию. Впервые за 30 лет чиновники решили проверить церковные святыни и другие ценности, которые были переданы обители после ее возрождения в 1988 году (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Константинополь не решил с автокефалией и "объединительным собором" на Украине

В четверг в Стамбуле завершилось трехдневное заседание Священного Синода Константинопольского патриархата, от которого киевские власти ждали предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви (независимости от Московского патриархата). Желаемого не произошло. Патриарх Варфоломей и его архиереи не определились даже и с датой так называемого "объединительного собора" на Украине, на котором должны избрать главу новой автокефальной церкви (подробности)