Украина запретила въезд российским мужчинам

- На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола, - бодро отрапортовал глава украинской погранслужбы Петр Цигикал.

- Чтобы Россия не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году, - сумбурно пояснил необходимость запрета Петр Порошенко.

Запрет на въезд для россиян Порошенко объяснил угрозой формирования на территории Украины "отрядов частных армий".Фото: REUTERS

Это немного противоречит тому, что на протяжении четырех лет говорит СБУ о неких российских частных военных компаниях, которые едва ли не на половину состоят из граждан Украины. Спрашивается, зачем для формирования таких подразделений засылать кого-то из России. Но вы же не ищете логики в украинских политических маневрах?

Похожий запрет, к слову, с таким же возрастным диапазоном вводился и в 2014 году. В первую очередь, чтобы отсечь российских журналистов, которые в какой-то момент стали врагами №1 украинской государственности. Однако тогда оставались лазейки в виде официальных приглашений или поездок к родственникам. Нынешнее решение подразумевает исключение только по «гуманитарным мотивам»: «Например, похороны», - пояснили в Киеве.

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