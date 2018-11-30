Россия не будет вводить ограничения на въезд украинцев в страну

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-30T12:25:04+03:00

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Россия не будет отвечать на действия украинских властей, которые накануне запретили въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим гражданство РФ. Такое заявление сделал сенатор Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что в планах у Москвы не значится введение таких же ограничительных мер, поскольку это станет "сильнейшим ударом по миллионам украинцев", которые работают на территории нашей страны, а народ не должен "страдать от безумных действий этой власти".

"Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — сказал Клинцевич.

Сенатор добавил, что Украина, разрывая все связи с Россией, просто откровенно провоцирует нас на ответные шаги, но в Москве принципиально разделяют киевскую власть и народ, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 30 ноября, Государственная пограничная служба незалежной запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения предусматриваются лишь для тех граждан РФ, которые планируют посетить Украину с гуманитарными целями или для участия в похоронной церемонии.