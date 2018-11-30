Нелишние знания

Готовясь стать водителем и гордым обладателем автомобиля, любой человек, посещавший автошколу, считает, что он знает все, что ему необходимо: выучил правила дорожного движения, ознакомился с устройством авто, зазубрил навыки первой помощи на дорогах и освоил непосредственно навыки управление транспортным средством. Итак, права получены, машина заведена, шины в порядке, фары горят.

Казалось бы, все? Почти. Потому как еще пара вещей осталась «за кадром». О них редко рассказывают в автошколах, если не купить отдельный спецкурс, зато потом много пишут в блогах, если довелось столкнуться и оказаться неподготовленным. Никто не хочет зря мерзнуть на дороге в ожидании патрульного автомобиля или узнать вдруг, что его полис ОСАГО ненастоящий. Так что о своей финансовой и юридической грамотности лучше подумать заранее.

Налог, страховка и штрафы - киты финансовой культуры для любого, уже ставшего или хотя бы желающего стать автовладельцем. В чем суть ? Прежде всего в том, что все эти траты - обязательны и подлежат неукоснительной и своевременной оплате, иначе можно столкнуться с весьма неприятными для себя последствиями.

Итак, пункт первый - налог на автомобиль, зависит от многих факторов: региона прописки, мощности и стоимости автомобиля. Платится ежегодно. Проверить свою задолженность можно в личном кабинете на сайте Госуслуг или через налоговую инспекцию. В случае неуплаты налога вы можете быть подвергнуты административной или уголовной ответственности.Последнее, конечно, маловероятно, но даже штрафные санкции - уже само по себе неприятно и убыточно. Кроме того, злостных неплательщиков часто разворачивают при попытке выезда за границу!

Страховка - дело обязательное. Прежде всего потому, что полис ОСАГО страхует не машину, а ответственность самого водителя перед другими автолюбителями в случае ДТП и затем ваш кошелек, конечно же. За отсутствие страховки к тому же тоже можно поплатиться в прямом смысле слова, получив штраф. Ну и если уж речь пошла о тратах, то в случае аварии, в которой виноват водитель, у которого нет полиса обязательного автострахования, пострадавшее лицо может стребовать с него возмещение ущерба в «добровольно-принудительном» или даже судебном порядке.

Кроме того, важно знать и тот факт, что, имея лицензию такси, нельзя использовать обычный полис ОСАГО. Оформление полиса обязательного страхования для такси отличается как по сути, так и по цене; страховщик на основании лицензии таксиста указывает в договоре, что автомобиль используется с целью получения прибыли, а стоимость полиса ощутимо увеличивается. Но попытка сэкономить и скрыть факт работы на автомобиле может привести как к штрафам от сотрудников ГИБДД, так и к потере права на компенсацию в случае аварии. Отсюда вывод: обладание правильным полисом ОСАГО - залог вашего спокойствия, не говоря уже о том, что это фактически признак вежливости и культуры по отношению к другим водителям.

И так как все правила вежливости работают в обе стороны, страховые компании, оформляющие ОСАГО, тоже идут навстречу водителям, вот только далеко не все об этом знают. А между тем деньги, уплаченные за данный страховой полис, можно частично вернуть в случае угона или продажи авто. Также вернуть часть уплаченных средств можно при ликвидации страховой компании, отзыва у нее лицензии или в случае смерти владельца автомобиля.

- При приобретении полиса ОСАГО очень важно не стать жертвой мошеннических действий. Так как полис - важный страховой документ, выпускаемый на фабрике Гознак, его следует приобретать только у представителя страховой компании и проверять на наличие идентификаторов подлинности: рельефного индивидуального номера, водяных знаков, защитной металической линии, но и при полном его соответствии всем параметрам все равно следует проверить полис на подлинность по номеру в специальной форме на сайте Российского союза автостраховщиков, - отмечают в РСА.

Ну и, наконец, штрафы. В идеальном варианте - у вас их просто нет? Не было и не будет, то есть и налоги уплачены, и ОСАГО куплено, и скорость не превышена. Но если вдруг так случилось, что пришло уведомление о наложении взыскания, лучше оплатить его как можно скорее, через те же Госуслуги или отделение банка. Во-первых, может выйти дешевле, так как для части штрафов предусмотрена скидка 50% при оплате в течение 20 дней. Во-вторых, опять же не будет хлопот с пени, начисленными за неоплаченные штрафы, поездками на море и восстановлением действия водительского удостоверения, которое, если уж на то пошло, могут и приостановить из-за неоплаченного штрафа. А этот вопрос подводит нас уже ко второму пункту, о котором следовало бы позаботиться любому водителю - собственной правовой грамотности.

КСТАТИ

Для того чтобы всегда быть в курсе изменений в ПДД, новостей о налогах и пошлинах, достаточно просто время от времени посещать сайт Госавтоинспекции. Эта простая мера поможет каждому водителю не только избежать лишних финансовых и временных затрат, но и сделать шаг в направлении 2030 года, в котором реализована и работает Стратегия безопасности дорожного движения, где нет места для дорожно-транспортных происшествий из-за фактора человеческой лености, а на дорогах стало больше вежливых и грамотных водителей. Говорят, что если хочешь изменить мир - начни с себя, в данном случае это более чем справедливо.

ЗНАЮ, ЧТО ИМЕЮ

Знание своих прав и обязанностей не только может помочь водителю в решении проблемных ситуаций на дороге, но и подсказать ему, как в такой ситуации попросту не оказаться.

Всем знакомо, хотя бы со слов друзей, длительное ожидание сотрудников ГИБДД на дороге, когда один торопящийся гражданин догнал другого, не столь поспешного, и бампер к бамперу приложил. Граждане стоят, изучают бамперы и окрестности, другие граждане их объезжают, автомобиль ГИБДД еще где-то далеко, а пробка, причиной которой стала данная неурядица, уже отметилась на Яндекс.Картах. Так вот теперь этого можно избежать, потому что есть упрощенная форма оформления ДТП без сотрудников ГИБДД - европротокол. То есть если в аварии участвуют только два автомобиля, оба их владельца имеют страховые полисы ОСАГО, никто не пострадал, а сумма ущерба менее 100 000 рублей, вы можете разойтись «по-хорошему», быстро оформив все сами и на месте. В крайнем случае с помощью специальный экипажей «Дорожного патруля» (заметные автомобили зеленого цвета с соответствующей надписью, которые в рамках пилотного проекта ЦОДД курсируют по Москве. Сотрудники «Дорожного патруля» бесплатно помогают автомобилистам на дорогах, они могут подсказать как правильно составить европротокол, накачать спустившееся колесо, отбуксировать неисправный автомобиль или авто с пустым баком и т. д. К проблемным местам экипаж, патрулирующий данный сектор, направляет оператор из центрального офиса ЦОДДа, но не привлекая сотрудников Госавтоинспекции.

И вот тут водителю и должна прийти на выручку его правовая грамотность, которая подскажет ему, что бланк протокола, выданный страховым агентом, лежит у него в бардачке. Фотографии с места аварии с уточнением места, времени и подробностей происходящего можно сделать на смартфон, а в бланк европротокола в специальную графу надо вписать контакты свидетелей произошедшего на случай возникновения спорных ситуаций уже после того, как обе стороны покинут место происшествия. И грамотный водитель четким почерком, без помарок и исправлений заполняет все поля протокола, фиксируя в нем всю необходимую информацию об аварии.

Но самый грамотный водитель, только выехав на дорогу, помнит о том, что между автомобилями нужно держать дистанцию, на переходе пропустить пешеходов, перестроиться в соседний ряд, предварительно включив поворотник. И он доезжает до места назначения, безукоризненно соблюдая правила дорожного движения.

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