Камамбер из России французы признали одним из лучших в мире

Российские фермеры продолжают покорять Европу. С крупнейшей международной козьей выставки Capr’Inov 2018, которая прошла во Франции, они везут целую охапку медалей: козий камамбер «Сернурского сырзавода» (Марий Эл) удостоился бронзы, а твердые, полутвердые и мягкие сыры фермера из Липецкой области Владимира Борева получили аж четыре награды, включая золото!

Это очередное официальное признание от европейцев того факта, что российские сыровары научились делать качественные сыры. В середине октября сыры тульского фермера Алексея Андреева взяли золото на региональном французском конкурсе Fromonval. А в начале ноября заткнул за пояс потомственных сыроваров Европы подмосковный фермер Олег Сирота - его сыры получили сразу две бронзы на XIV международной сырной Олимпиаде в Австрии. И вот - еще одна громкая и убедительная победа!

- Спасибо! Конечно, очень приятно получить бронзу за наш сыр на родине камамбера! - поблагодарил за поздравления «Комсомолку» директор «Сернурского сырзавода» Тарас Кожанов. - Тем более, что это центральная козья выставка в мире, которая проходит раз в два года. Два года назад мы уже участвовали в этом конкурсе со своими козьими йогуртами и тоже взяли «Бронзу». Теперь приехали с камамбером, сваренном из молока наших козочек - у нас их около 10 тысяч, и на сегодня это самое большое козье стадо в России! Кстати, сыр-победитель — серийный образец, точно такой же давно продается в магазинах.

Твердые, полутвердые и мягкие сыры фермера из Липецкой области Владимира Борева получили аж четыре награды, включая золото!Фото: Личный архив

- Наши сыры - тоже рядовая продукция, которую мы делаем у себя в деревне Масловка Липецкой области, - добавил Владимир Борев.

Сыроварам из России пришлось соревноваться с 240 сортами козьего сыра со всего мира. Конкурс был «слепой» (сыры предварительно были очищены от этикеток и пронумерованы) и проходил в три этапа: сначала свои оценки им выставляли посетители выставки, затем за дело взялись 30 международных экспертов, которые придирчиво осматривали номинантов по внешним и внутренним признакам, запаху, структуре, а потом свое мнение высказали члены жюри... Несколько часов ожиданий и — победа! Немало удивившая родоначальников козьих сыров — французов.

Очень приятно получить бронзу за наш сыр на родине камамбера!Фото: Личный архив

- Наша ферма получила золотую, серебряную и две бронзовых медали, - поделился радостной новостью с «Комсомолкой» липецкий фермер Владимир Борев. - Еще одно золото мы взяли за бастурму, которую готовим из мяса коз. И когда объявили, что сыровары из России взяли сразу столько сырных наград, местные фермеры сильно изумились — они же считаются лучшими в мире в этом деле. А мне кажется, понятно почему это произошло: французы очень сильно ушли в сторону промышленного производства, - козы, например, у них сидят взаперти и едят концентраты. А мы используем те биотехнологии, которые они только сейчас хотят у себя возобновлять.

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