Футбольной премии «Джентльмен года» уже 25 лет, и за четверть века она обросла замечательными традициями. Одна из них - художественная. Каждый раз перед торжественной церемонией появляется дружеский шарж на главного ее героя, того, которому собственно, и будет вручен смокинг. Нынешний год, когда «Комсомольская правда» совместно с сетевым изданием sport24, вручает премию полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Зобнину, не стал исключением.

Самому лауреату рисунок художника Валентина Дружинина понравился. Так что эксперты точно не ошиблись, выбирая Романа Зобнина Джентльменом 2018 года.

«Отличная традиция готовить дружеские шаржи на победителей премии! - говорит главный редактор sport24 Самвел Авакян. - И то, что герои всегда тепло ее воспринимают, говорит об их чувстве юмора и самоиронии. Роман Зобнин, новый «Джентельмен года», обладает не только этими качествами. Неудивительно, что к нему тепло относятся не только болельщики «Спартака», но и остальных российских клубов. И, конечно, Роман один из главных героев той сказки, которую игроки сборной России подарили нам во время домашнего чемпионата мира летом этого года!».

Роман Зобнин обзаведется новым экспонатом личного музея

Листочки с шаржем становятся главным сувениром церемонии «Джентльмен года». Гости получают копии рисунка, а лауреат оставляет на них автографы. Оригинал же достается герою церемонии вместе со смокингом. Роман Зобнин в интервью «КП» рассказывал, что после ЧМ-2018 у него на стене появилось два экспоната на память - футболка, в которой он играл против Испании, и фотография с президентом Путиным. Наверняка рисунок Джентльмен года тоже найдет свое место в личном музее игрока.

КСТАТИ

Футбольным «Джентльменом года-2018» стал полузащитник сборной России Роман Зобнин

Четверть века «Комсомольская правда» вручает необычную, но очень нужную для российского футбола премию - «Джентльмен года». Вот уже 25 лет подряд мы выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этот раз премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru, и мнения наших экспертов было единодушным: в 2018 году Джентльменом года должен быть Роман Зобнин! (подробности).

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У «Комсомольской правды» есть футбольная традиция. Вот уже 25-й раз подряд под Новый год мы с помощью болельщиков и экспертов выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этом году премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru. Встречайте: «Джентльмен года-2018» - Роман Зобнин! (подробности)