2018-12-01T13:00:35+03:00
Происшествия

Фото и видео мощнейшего землетрясения на Аляске: На дорогах образовались огромные провалы, повреждены дома

Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на полуострове [фото, видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На дорогах образовались гигантские трещиныНа дорогах образовались гигантские трещиныФото: REUTERS
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В минувшую пятницу, 30 ноября, на территории американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался к северу от города Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек.

В минувшую пятницу, 30 ноября, на территории американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 30 ноября, на территории американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 баллаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Последствия мощного землетрясения на Аляске попали на видео.

При этом в первые три часа после землетрясения специалистами было зафиксировано около 40 афтершоков. Магнитуда трех из них превышала 5 баллов. Власти Соединенных Штатов сначала выпустили предупреждение о наступлении цунами в районах Кенай и Залива Кука, однако спустя несколько часов оно было аннулировано.

Эпицентр подземных толчков располагался к северу от города Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек Фото: EAST NEWS

Эпицентр подземных толчков располагался к северу от города Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человекФото: EAST NEWS

Кадры землетрясения на Аляске.

На данный момент известно, что в результате стихийного бедствия серьезно пострадали многие строения, в том числе жилые дома. На дорогах образовались гигантские трещины, а все учебные заведения штата были закрыты до вторника. Кроме того, более 20 тысяч местных жителей остались без света из-за обрыва линии передач. Временно приостановили работу Трансаляскинского нефтепровода. Полиция Аляски уже обратилась к гражданам с просьбой не покидать дома без необходимости.

Bсе учебные заведения штата были закрыты до вторника Фото: EAST NEWS

Bсе учебные заведения штата были закрыты до вторникаФото: EAST NEWS

Последствия мощного землетрясения на Аляске.

Также к гражданам обратился президент страны Дональд Трамп. Он объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации на Аляске и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Так, в частности, федеральные власти выделят местной администрации средства на восстановление разрушенных районов, а министерство внутренней безопасности и агентство по чрезвычайным ситуациям скоординируют усилия в направлении ликвидации последствий.

На полуострове объявлен режим ЧС Фото: EAST NEWS

Землетрясение на Аляске.

На полуострове объявлен режим ЧС Фото: EAST NEWS

На полуострове объявлен режим ЧСФото: EAST NEWS

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