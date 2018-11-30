2018-11-30T22:11:19+03:00
В мире

На юге Аляски произошло мощное землетрясение

Сила подземных толчков составила 7,2 по шкале Рихтера
Алена Басавина
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На Аляске произошло крупное землетрясениеНа Аляске произошло крупное землетрясениеФото: REUTERS
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В Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Центр по предупреждению цунами США.

Отметим, что эпицентр подземных толчков располагался к северу от крупнейшего города Аляски Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек. Очаг землетрясения был расположен на глубине 42,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в западной иранской провинции Керманшах. Подземные толчки были зафиксированы в 19:37 мск.

В результате удара стихии травмы различной степени тяжести получили 114 человек.

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