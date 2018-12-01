Появилось видео последствий мощного землетрясения на Аляске

СЕГОДНЯ 01:56 2018-12-01T01:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео последствий мощного землетрясения, которое произошло на Аляске в минувшую пятницу, 30 ноября.

На опубликованных кадрах видно, что в результате удара стихии на дорогах образовались разломы и гигантские трещины. При этом местная полиция уже обратилась к гражданам с просьбой отказаться от использования личного автотранспорта и не выезжать из дома без необходимости. Кроме того, стражи порядка сообщили, что повреждения также получили многие дома и строения.

Последствия мощного землетрясения на Аляске попали на видео.

Между тем, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Однако в связи с произошедшим землетрясением губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим стихийного бедствия. «После крупного землетрясения я опубликовал заявление о режиме стихийного бедствия, я нахожусь в прямом контакте с Белым домом», - написал политик в своем Twitter.

Причем президент США Дональд Трамп также уже прокомментировал ЧП в Twitter. Так, он призвал жителей Аляски «слушать распоряжения прекрасно тренированных профессионалов» и пообещал помочь пострадавшим. «Федеральное правительство не поскупится никакими расходами», - подчеркнул американский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков располагался к северу от крупнейшего города штата Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек.