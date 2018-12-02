Депутат вышла на подиум показа мод с голой грудью

Модный дом Dana Dyusembayeva считается одним из самых известных в Казахстане, поэтому на показ этого дизайнера в рамках Fashion Night Astana собралась вся светская Астана: модные дизайнеры, жены политиков, звезды эстрады. Дана Дюзембаева никогда не разочаровывает своих клиентов и известна своими коллекциями с подчеркнуто женственными силуэтами и коктейльными платьями, и от ее показа публика ожидала чего-то необычного.

Но реальность превзошла все ожидания, ведь одной из моделей стала депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова, которая вышла на подиум в абсолютно прозрачном платье с обнаженной грудью. Позже сами дизайнеры пояснили, что да, это такое стилистическое решение, платье нужно носить и без подклада, и без нижнего белья, а уж куда наденеть его покупательница оригинального наряда - ей решать. Наше дело - творить и представлять красоту!

Вот и представили. Правда, сама красавица- депутат позже в свое инстаграме откровенное фото публиковать не стало, а сделала лишь селфи в обсуждаемом наряде, а соски прикрыли эмодзи. Но было уже поздно: скандал вышел нешуточный.

«Это позорище на весь Казахстан! Депутат ходит по подиуму с голой грудью! Где такое ещё возможно?»; «Какой кошмар и стыд! Зачем в Instagram прикрывать соски, а по подиуму гулять голой?», — тут написали фолловеры в комментариях. Сама Динагул пока комментировать свой выход на подиум никак не стала, но, кажется, ее ждут вопросы от коллег по работе.

Напомним, о Динагул Тасовой заговорили после ее участия в конкурсе «Топ модель СНГ-2018» в Армении. Яркая брюнетка завоевала тогда титул «Медиа модель». А чуть позже стала делать параллельно карьеру в политике. Сейчас она является депутатом общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны". Это независимая некоммерческая организация, зарегистрированной в органах юстиции как НПО. И депутаты местного горсовета уже поспешили откреститься от красавица- модели, заявив, что эта организация не имеет никакого отношения к маслихату города Астаны и местным государственным органам.

Сама девушка признается, что она больше работает как модель, нежели как депутат. «Меня чаще приглашают на мероприятия в качестве модели, нежели чем журналиста. Депутатом маслихата я стала в этом году, защитив свой проект», — призналась Динагул в одном из интервью.