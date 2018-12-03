В США полицейские гонялись за «Теслой», в которой спал пьяный водитель

В Калифорнии дорожный патруль несколько минут пытался остановить электрокар Tesla Model S, водитель которого спал за рулем. Транспортное средство ехало на юг по шоссе в сторону города Пало-Альто.

Правоохранители обратили внимание, что по дороге электрокар двигался на максимально разрешенной скорости - 70 миль в час (около 110 км/ч). На сигналы съехать на обочину водитель Tesla не отреагировал.

Полицейские начали преследовать электрокар. Поравнявшись с ним, они обнаружили, что мужчина за рулем спит, а машина едет на автопилоте. Поэтому правоохранители решили обогнать Tesla и притормаживатть перед ним, пока автопилот не остановит автомобиль. Процесс занял около семи минут.

Водителем оказался 45-летний Александр Самек, который работает в Комиссии по городскому планированию Лос-Альтоса. Он был арестован за вождение в нетрезвом виде.

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