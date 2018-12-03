Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Понять логику поступков Жерара Депардье непросто. Да и не надо ее понимать, надо принять как факт. Сегодня французский актер получил прописку в Новосибирске. В Ленинском районе города. Как многие помнят, в январе 2013 года он получил российское гражданство и вскоре оформил регистрацию в Мордовии, в Саранске.

- Есть две причины, почему Жерар поменял прописку. Во-первых, он участвует в нескольких региональных культурных проектах, - объяснила нам представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман. - Он будет сниматься в документальных фильмах о России. Эти фильмы покажут в Европе. Это проект его друга Арно Фрилле. И во-вторых, у него есть несколько гастрономических идей, связанных с проектом «Вкусы Франции» (в апреле он презентовал в Москве линию продуктов - запеканки, тортики, колбаски, паштет, утиные окорочка «от Депардье» - Ред.). Жерар заинтересован в сотрудничестве с региональными производителями Сибири и Дальнего Востока. Теперь он будет регулярно посещать Сибирь, посмотрит разные города. В Новосибирске он проведет четыре дня.

Напомним, после того, как Депардье оформил регистрацию в Саранске он тоже обещал там часто бывать. Собирался открыть в Саранске булочную, «как в Париже», потом хотел делать бизнес на ликеро-водочном заводе, осматривал птицефермы, молочный комбинат, сыроваренный завод… Планы были большие. Но что-то пошло не так. Теперь занялся освоением Сибири.

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