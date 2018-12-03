2018-12-03T17:02:19+03:00
В мире

Экономисты: Выход Катара из ОПЕК может вызвать эффект домино

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и другие эксперты рассказали «КП», ждать ли краха нефтяного картеля
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Катаре называют причины выхода страны из ОПЕК "чисто экономическими".В Катаре называют причины выхода страны из ОПЕК "чисто экономическими".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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6 декабря в Вене должно пройти совещание ОПЕК (крупнейшей в мире организации стран-экспортёров чёрного золота). Но в товарищах согласья нет: за три дня до саммита вдруг стало известно о планах Катара выйти из «нефтяного картеля» уже в январе будущего года. Чем вызван такой демарш и как он может повлиять на Россию? Об этом «КП» спросила у экспертов-экономистов.

— ОПЕК перестаёт соответствовать реалиям современности. Сегодня главные игроки на международном рынке энергоносителей — Россия и США. [Первая входит в Организацию лишь на правах наблюдателя; вторые — не входят вообще — прим. ред.] Сейчас американцы резко наращивают добычу нефти, в том числе на шельфе, причём по цене куда ниже ожидаемой. Так что, возможно, мы наблюдаем конец ОПЕК, — сказал «Комсомолке» сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», профессор экономики Йорг Мойтен.

— Выходы из ОПЕК случались и раньше: например, в девяностые Организацию покинули Эквадор и Габон (потом они, правда, вернулись), а в 2009 году «дезертировала» Индонезия, — сообщил «КП» старший преподаватель кафедры дипломатии МГИМО, кандидат экономических наук Роман Райнхардт. — Но нынешний поступок Дохи (столица Катара — Ред.) — явление совершенно иного масштаба. В конце концов, эта страна стояла у истоков ОПЕК в 1961 году. Сами катарцы называют причины демарша «чисто экономическими». И действительно, в среднем их страна добывает лишь около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. Примерно в 15 раз меньше, чем крупнейший член-экспортёр ОПЕК, Саудовская Аравия, и в 50 раз меньше, нежели Организация в целом. Сейчас Катар планирует развивать экспорт не столько нефти, сколько природного газа, что потребует серьёзной перестройки экономики и, возможно, снижения добычи нефти (что члены ОПЕК по правилам картеля так просто сделать не могут).

Но, думаю, в таких объяснениях Доха несколько лукавит, — продолжает Райнхардт в беседе с «КП». — Полтора года назад соседи по Персидскому заливу (и одновременно «коллеги» по ОПЕК) обвинили Катар в «поддержке сирийских террористов», ввели санкции: кто-то разорвал дипотношения, кто-то ввёл экономические меры. Так, что, не исключено, это определённая форма мести со стороны Дохи — дестабилизировать обстановку, выйти из картеля за три дня до его собрания, отплатив бывшим союзникам той же монетой. Учитывая непростую обстановку на мировом рынке нефти, вряд ли демарш эмирата окажет существенное влияние на российскую экономику. Но его можно (разумеется, со всеми оговорками) сравнить с «Брекзитом» — выходом Великобритании из ЕС в 2016 году, который привёл к «эффекту домино» и даже отчасти к отказу от старых международных альянсов в пользу изоляционизма.

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