2018-12-03T15:57:28+03:00
Экономика

Катар выходит из ОПЕК. Ждать ли падения цены на нефть?

В понедельник котировки «черного золота», наоборот, резко выросли
Евгений БЕЛЯКОВ
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Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-КаабиОб этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-КаабиФото: REUTERS
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Самая богатая страна в мире (по размеру экономики на душу населения) выходит из нефтяного картеля. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. По его словам, они хотят сосредоточиться на чем-то одном и добывать больше природного газа. Катар - крупнейший после России производитель этого ресурса в мире. И он активно лезет на наш главный рынок - европейский. Туда арабы поставляют сжиженный природный газ и хотят нарастить долю.

Как этому мешает добыча нефти, не совсем ясно. Скорее всего, реальная причина демарша - политическая. Катар недавно поссорился с Саудовской Аравией и другими странами региона. Соседи обвинили его в том, что тот якобы помогает Ирану. С последним у саудитов давние, еще религиозные разногласия.

Примечательно, что заявление катарского министра никак не повлияло на рынок нефти. То есть картель не заметил потери второстепенного бойца. Объем добычи нефти в Катаре небольшой - всего 600 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, у крупнейших производителей (России, Саудовской Аравии и США) - по 10 - 12 млн. у каждого. Или эту негативную новость затмили более позитивные.

Во-первых, весь мир видел, как дружелюбно общались на недавнем форуме «большой двадцатки» президент России и глава Саудовской Аравии. Во-вторых, на ближайшем саммите ОПЕК (6 декабря) члены картеля планируют снова договориться о снижении добычи нефти. Это должно снизить предложение и увеличить цену. И в-третьих, США прекратили торговую войну с Китаем. По крайней мере, на ближайшие 90 дней. А это говорит о том, что мировой спрос на нефть не упадет.

На этих новостях баррель нефти в понедельник к середине дня подорожал примерно на 4% - до $62 за баррель. А рубль отыграл примерно по полпроцентра у доллара и евро. Курс "американца" снизился до 66,5 рубля, а "европейца" - до 75,5 рубля.

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