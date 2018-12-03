Устала от мальчиков: Новый бойфренд Шэрон Стоун всего на 10 лет моложе нее

У Шэрон Стоун — новая любовь: папарацци подловили актрису в Риме, гуляющей по Вечному городу под руку с итальянским журналистом Энцо Курсио. Пара оживленно беседовала, заглядывая по пути в магазинчики, а потом устроилась на обед в одном из ресторанов. То, что между ними не просто дружба, стало ясно, когда Шэрон и Энцо обменялись нежным поцелуем, сообщает Radaronline.com. В свои 60 лет звезда «Основного инстинкта» по-прежнему кружит мужчинам головы и легко влюбляет в себя!

В Рим Стоун прилетела на съемки нового сезона сериала Паоло Соррентино «Молодой папа», совместив их с общественной работой. 2 декабря Шэрон и Энцо появились вместе на благотворительном мероприятии в поддержку Красного креста. Шэрон была чудо как хороша в облегающем красном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Энцо ни на шаг не отходил от подруги.

Влюбленные прогулялись по улицам Рима.Фото: EAST NEWS

Энцо Курсио — человек в Италии довольно известный, он журналист, прославившийся своими благотворительными проектами. В 2018 году его выдвинули от Италии на Премию Мира. С голливудской звездой итальянец познакомился пять лет назад на благотворительном мероприятии в Варшаве. Все это время они поддерживали дружеские отношения, которые в итоге переросли в роман.

Судя по всему, Шэрон и Энцо отлично ладят друг с другом.Фото: EAST NEWS

Новый бойфренд Шэрон «всего» на 10 лет младше нее — Энцо 50 лет. Для Шэрон такая разница в возрасте — сущая мелочь. Еще недавно она встречалась с 41-летним итальянским миллионером Анджело Боффа, сделавшим состояние на недвижимости. Их роман продолжался полгода, еще в октябре влюбленные ездили вместе на Майорку. В Инстаграме актрисы тогда появился нежный снимок, где Анджело обнимает ее. После этого о Боффа ничего не было слышно, и вот теперь у Шэрон появился новый мужчина.

Но и 19 лет разницы с Боффа для Шэрон Стоун не предел. В 2013 году 55-летняя (на тот момент) актриса начала встречаться с 27-летним аргентинским манекенщиком Мартином Микой. Разница в возрасте у пары составила 28 лет! Тем не менее, их отношения продержались два года.

Актриса выбрала для благотворительного мероприятия алое платье, подчеркнувшее ее фигуру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со стороны кажется, что Шэрон — настоящий живчик, но никто не знает, чего это ей стоит. В одном из интервью звезда рассказала, как однажды чуть не умерла - она пережила инсульт и клиническую смерть. Артистка перенесла кровоизлияние в мозг 29 сентября 2001 года. По словам Шэрон, болезнь перевернула всю ее жизнь, врачи чудом вернули ее с того света. Шэрон долго восстанавливалась после болезни, инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, актриса осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - рассказывала Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.

Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 18 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (13 лет) и Куинна Келли Стоуна (12 лет). Актриса признается, что сыновья – смысл ее жизни.