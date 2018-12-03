2018-12-03T18:40:28+03:00
История современности

В истории 28 гвардейцев-панфиловцев поставлена окончательная точка

Министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил подлинность подвига новыми рассекреченными документами
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Министр культуры РФ Владимир Мединский.Министр культуры РФ Владимир Мединский.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В истории с боем героев-панфиловцев 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково поставлена, похоже, окончательная точка. Министр культуры России Владимир Мединский опубликовал сведения из рассекреченных документов дела "СМЕРШ" 1942-1944 годов, в котором приведены однозначные и четкие доказательства и факта легендарного боя, и примера беспримерного подвига.

Как написал сам Мединский, итогом двухлетней работы Российского военно-исторического общества в архивах стало то, что «осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 гг., в котором обнаружены:

- 3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был;

- 2 новых описания боя;

- многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига (скажем, слова политрука Клочкова «Отступать некуда»)».

Открывал дело особый отдел НКВД, а закрывал уже «СМЕРШ» в 1944-м. А этих ребят на мякине было не провести. Были и 50 танков в двух волнах немецких атак, и героическая гибель политрука Клочкова, который, возможно, в действительности сказал не так пафосно, что «позади Москва», но главную мысль, что «отступать некуда» до бойцов довел. Кстати, он и похоронен был там, у Дубосеково. В деле свидетельства комиссара и начштаба полка и рядового Васильева, участника того боя. Допрошенных не после войны, спустя несколько лет, а по горячим следам.

Схема сражения у станции Дубосеково. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Схема сражения у станции Дубосеково.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Не факт, что бойцов было 28. У Дубосеково местные жители нашли похоронили несколько тел советских бойцов и того же Клочкова. Но откуда бы и они там взялись, если бы боя не было? К тому же местные помнили тот бой. Понятно, что в материалы журналистов, писавших в те годы статьи о подвиге на основе разговоров с штабными, вкрались ошибки, и они чохом записали в герои и тех, кто ими не являлся. Но факт подвига был. Немецкие танки прошли только после того, как наши бойцы или погибли, или исчерпали все возможности для обороны. И участники РВИО сумели это убедительно доказать. Посадив в лужу «разоблачителей» героев-панфиловцев.

Вокруг подвигов советских людей всегда вертятся скользкие личности, «доказывающие» нам, что Александр Матросов поскользнулся у амбразуры дзота, Зоя Космодемьянская была психически больной, а подвиг 28 героев-панфиловцев выдуман от и до криворуко-пафосными журналистами. Дискредитация и дегероизация наших предков - их основная цель. И об этом стоит помнить каждый раз, когда мы сталкиваемся с такими «разоблачениями».

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