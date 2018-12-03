Мединский рассказал о доказательствах подвига 28 героев-панфиловцев

СЕГОДНЯ 00:15 2018-12-03T00:29:21+03:00

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Историкам удалось обнаружить документальные свидетельства самого легендарного эпизода битвы за Москву в Великую отечественную войну – героического боя 28 героев-панфиловцев. Подвиг бойцов Панфиловской дивизии подтверждают рассекреченные архивные материалы.

Об этом рассказал в своей статье, опубликованной 2 декабря в «Российской газете», министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах. И вот – удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942 – 1944 годов, в котором обнаружены: три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, два новых описания боя, многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига», - пишет он.

Как свидетельствуют рассекреченные показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова, фашистские войска действительно наступали в районе расположения взвода 4-й стрелковой роты, политруком которой был Василий Клочков. В этом направлении против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника, неравный бой длился около четырех – пяти часов.

Реконструкция сражения.

«Герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника и после того, когда все бойцы этого взвода, 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком товарищем Клочковым были убиты и задавлены танками, противнику удалось прервать линию обороны полка и продвигаться вперед», - цитирует Мединский показания военкома.

Министр также приводит слова начальника штаба 1075-го полка, старшего лейтенанта Андрея Веткова, который в своих показаниях сказал, что большую роль в искажении фактов сыграла спешка, с которой готовились материалы. Старлей Ветков подчеркивает: «Одно несомненно, что бы ни вкралось в дело, массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года – неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев, павших в борьбе с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо любимой Родины».

Подвиг 28 героев-панфиловцев воспет в песнях и увековечен в граните.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Мединский считает, что споры вокруг подвигов времен Великой Отечественной войны и «разоблачения исторических мифов» о них «имеют смысл не научный, а идеологический». Россия – страна героев, и «наша историческая судьба определила особый русский тип стойкости», высшее проявление которой – жертвенность, пишет глава Минкульта.

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