Элитную квартиру Марии Максаковой продали по доверенности, которой не было

Первый иск адресован ее новому мужу - тридцатилетнему жителю Нальчика Далхату Халаеву.

12 июля Максакова вышла замуж. Брак заключили в киевском районном суде. По признанию Марии, это был деловой союз. Далхат согласился помочь продать ее семикомнатаную квартиру на Краснопресненской набережной, площадью в 260 квадратных метров с антикварной мебелью и дорогим ремонтом. Собственницей элитной квартиры Максакова стала в 2006 году – ее подарил отец.

Эту квартиру Мария выставила на продажу в начале этого года. Как она объясняет, деньги были нужны, чтобы приобрести жилье в Киеве, где она поселилась всерьез и надолго. «Я уже привыкла к своей киевской жизни, - сказала она в одном интервью. – Здесь я востребована, как певица, у меня творческий рост. Я хочу жить на Украине».

Но покупатели на элитное московское жилье в очередь не выстраивались – слишком кусалась цена. По кадастровой стоимости квартира оценена в 70 миллионов рублей, а по рыночной - более 200 миллионов. Мария решила: ей поможет ее давний и надежный друг Далхат Халаев, если у него будет доступ к имуществу. Они зарегистрировали брак. Квартиру оформила как свадебный подарок мужу. «Он из благородных побуждений хотел помочь, но все пошло не так», - говорит Максакова.

«Пошло не так» - это значит, что квартиру все-таки продали, но денег Мария, по ее словам, не получила.

И теперь она просит суд признать договор дарения недействительным.

Второй иск адресован новому хозяину квартиры - тридцатилетнему Мурату Мержоеву. Как и Далхат Халаев, он житель Кабардино-Балкарии. Мария обратилась в суд, чтобы истребовать квартиру обратно.

Судья решил объединить оба иска одно дело.

И тут началась абсолютная путаница. На суде представитель Мержоева заявил, что его оппоненты предоставили поддельные документы. Дело в том, что Максакова дарила квартиру своему молодому мужу не на прямую, а по доверенности. Доверенность выдана на Магомеда Евлоева. Теперь же Мария заявляет, что она доверенность отозвала – существует ее заявление. А раз есть заявление об отмене доверенности, значит и договор дарения, и последующие сделки с квартирой, недействительны. Мурат Мержоев считает, что заявление об отмене доверенности поддельное, оно было оформлено постфактум, а он - добросовестный приобретатель. Кто предоставил подложный документ, так и осталось загадкой. Суд захотел осмыслить новые факты и перенес заседание на 21 декабря.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

- Я думаю, что защищая свое имущество, Мария Максакова решила действовать на опережение, - считает адвокат Юлия Вербицкая. – Возможно, она захотела опередить тех кредиторов, которые к ней могут прийти, чтобы взыскивать долги Дениса Вороненкова. Она же его вдова. И на нее распространяются его долговые обязательства. Чтобы запутать ситуацию для кредиторов, была придумана эта хитроумная схема с продажей квартиры. Поэтому была выдана доверенность, и некое лицо по этой доверенности отчуждало ее квартиру третьему лицу. Но хитроумная схема сработала против Максаковой.

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