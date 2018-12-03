2018-12-03T20:15:59+03:00
Общество

«Даниловцы» впервые открыли волонтерскую группу в женском СИЗО

Волонтеры движения помогут женщинам реабилитироваться и найти свое место в жизни
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Волонтеры будут навещать заключенных в СИЗОВолонтеры будут навещать заключенных в СИЗОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Добровольческое движение «Даниловцы» договорилось с руководством московского СИЗО №6 о регулярном посещении и занятиях с осужденными женщинами из хозяйственного отряда. «Сроки наказания у этих женщин небольшие, они занимаются уборкой и работой на кухне, - говорит координатор группы волонтеров Константин Ренжин. - Будем помогать им реабилитироваться и найти свое место в жизни».

Константин почти восемь лет руководит двумя группами волонтеров «Даниловцев». Одна переписывается с заключенными, вторая – посещает подростков и женщин в двух можайских исправительных колониях. В ИК его, как правило, сопровождают два опытных волонтера – Екатерина (психолог) и Татьяна (художница). Скорее всего, в таком составе они будут ходить и в СИЗО.

Психолог Екатерина уже проводила тренинги в женской колонии в Можайске Фото: Добровольческое движение "Даниловцы"

Психолог Екатерина уже проводила тренинги в женской колонии в Можайске Фото: Добровольческое движение "Даниловцы"

- Хозотряд – это осужденные, которые не были этапированы в колонию, - говорит психолог Екатерина Гусева. – Они отбывают срок в СИЗО и тут работают парикмахерами, кладовщиками, малярами и так далее. И когда мы к ним ехали в первый раз, то, конечно, не ожидали того, что увидели. Во-первых, в комнату, где мы с ними встречались, мы как будто не зашли, а телепортировались. Вот вроде только шли по коридору, сбоку двери металлические с крохотными окошками, ничего не видно. И тут одну из этих дверей открывают, а там комната и в ней - стеллажи с книгами, кресла, диваны и накрытый стол. И сами женщины встретили нас очень радушно, с сияющими лицами. После того, что мы обычно видим в колонии, это было неожиданно. Они не были похожи на осужденных, и сами назвали себя большой семьёй…

Константин Ренжин рассказал про Движение «Даниловцы», чем они занимаются, кому и как помогают. Потом сами женщины стали говорить, чего бы они хотели. Оказалось, что в списке их желаний курсы актерского мастерства, уроки танцев, мастер-классы, психологические тренинги (особенно по тематике семейных взаимоотношений и устройства на работу после освобождения), выступления публичных личностей (актеров, певцов, священников), театральные постановки…

- В общем, они практически за любую активность. Атмосфера отличается от колонии просто кардинально, я как в параллельной вселенной побывала! – говорит Екатерина.

Уже через неделю волонтеры пришли в СИЗО с мастер-классом по лепке из глины. На первую встречу пришло одиннадцать человек. Художница Татьяна рассказывала, в чем отличие белой глины от красной, как правильно лепить, как раскрашивать, как потом ее будут обжигать. Женщины с удовольствием принялись лепить разные фигурки и украшения: котиков, уток, свинок, сердечки.

- Даже я слепил некое подобие рыбы с крыльями,- говорит Константин Ренжин. – А после занятия за чаем с пирогом мы пообщались на разные темы. Поговорили о книгах и современных фильмах. Нам рассказали, что условия здесь нормальные, в женском коллективе бывают мелкие конфликты, но в целом живут дружно. Это заметно - никто из них не выглядел подавленным и унылым. По воскресеньям у них Евангельский кружок - читают Священное Писание. Периодически проходят занятия по йоге. Но все-таки в СИЗО не хватает общения, поэтому женщины ждут от «Даниловцев» интересных мероприятий и будут рады новой встрече.

Координатор группы волонтеров Константин Ренжин Фото: Добровольческое движение "Даниловцы"

Координатор группы волонтеров Константин Ренжин Фото: Добровольческое движение "Даниловцы"

После того, как «Даниловцы» заключат с учреждением договор, будет понятно, как часто волонтеры смогут сюда ходить.

- Скорее всего, мы тут будем делать то же, что и в можайских колониях: художественные мастер-классы и психологические тренинги, - говорит Константин Ренжин. – И хочу поблагодарить за приглашение сотрудников воспитательного отдела СИЗО. Видно, что им не безразлична судьба подопечных, и они искренне стараются помочь этим женщинам наладить свою жизнь.

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