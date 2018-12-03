В Лондоне понюхали русского чеснока

Фестиваль, учрежденный английским продюсером Филипом Перконом, проводится с 2016 года при поддержке российского Министерства культуры, Британского Совета и Британского киноинститута. Третья его редакция завершилась в воскресенье торжественной церемонией, ужином и благотворительным аукционом в бальном зале отеля «Шератон», собравшими цвет российского и британского кино и бизнеса. Среди знаменитых зарубежных актеров присутствовали председатель жюри фестиваля Брайан Кокс, Руперт Эверетт, голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко и другие. Не нужно говорить, насколько возрастает значение подобных мероприятий в ситуации серьезного обострения политических отношений между нашими странами - на следующий день после закрытия фестиваля прогремел очередной шпионский скандал.

Фестиваль имеет целью не только знакомство британского зрителя с современным российским кино, но и помощь в налаживании контактов между представителями британской и российской киноиндустрий. С этой целью я в рамках Недели российского кино в Великобритании прошли индустриальные мероприятия, а именно питчинг, на котором российские кинематографисты представили свои проекты потенциальным партнерам из Англии. Среди наиболее интересных проектов еще не снятых фильмов - «Подвиг» Алексея Смирнова с Федором Бондарчуком и Юлией Высоцкой, «Ленин» по сценарию Владимира Сорокина, из тех, которые уже миновали стадию съемок, - «Ревность» Нигины Сайфуллаевой, «Один вдох» Елены Хазановой с Викторией Исаковой и Максимом Сухановым и другие.

Режиссер Александр Хант и актер Алексей Серебряков получают приз за лучший фильм от основателя фестиваля Филипа Перкона. ФОТО Ольга Котилевская

Фестиваль, проходивший в лучших залах в самом центре Лондона, завершился вручением премии «Золотой Единорог» - ее присуждает жюри, состоящее из европейских кинематографистов. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 2017) и Кирилл Серебренников («Ученик», 2016). В этом году главным триумфатором стал режиссерский дебют Александра Ханта “Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов”, который получил призы и как лучший фильм, и за лучший сценарий, и за лучшую роль, сыгранную Евгением Ткачуком. Лучшей актрисой была справедливо названа Ирина Старшенбаум за фильм Кирилла Серебренникова «Лето», «лучшим восходящим талантом» - режиссер фильма “Двое” Тимофей Жалнин.

Актриса Ирина Старшенбаум. ФОТО Сергей Вальмон

Отдельное жюри присуждало на фестивале призы лучшим иностранным фильмам о России - в этом году в него вместе с актрисой Ольгой Сутуловой, актером Михаилом Горевым и режиссером Олегом Асадулиным входил ваш кинообозреватель. Лучшим игровым фильмом на российскую тематику мы признали ностальгическую кубинскую комедию «Серхио и Сергей» Эрнесто Даранаса на беспокоящую кубинцев тему оторванности их страны от вдохновлявшей и помогавшей ей долгие годы России. Лучшим документальным фильмом на российскую тематику стала «Война снайпера» Ольги Шехтер, рассказ о сербском снайпере, добровольцем отправившемся на Донбасс помогать местным жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кармен» не может умереть

В Королевском оперном театре в Лондоне состоялась премьера новой версии знаменитой оперы Бизе. Точнее, это премьера возобновленной версии спектакля, в котором главную партию по очереди пели великолепная российская певица Анна Горячева (солирующая сейчас в премьерной серии оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Кирилла Серебренникова в Цюрихе) и француженка Гаэль Аркез. В новой редакции партию Кармен должна была исполнять другая русская певица, Ксения Дудникова, но она заболела, и на сцену вместо нее вновь вышла Аркез (подробности).