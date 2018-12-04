Французский шансонье Нильда Фернандес написал хит для екатеринбургского мюзикла

В конце октября на сцене Свердловской Государственной детской филармонии состоялась мировая премьера мюзикла «Парижские тайны». Это первая в мире постановка по мотивам романа Эжена Сю. Кроме того, о «Парижских тайнах» нельзя не сказать еще и потому, что спектакль поставлен при поддержке федерального Министерства культуры – на постановку был выделен грант Правительства Российской Федерации.

Действие пьесы разворачивается в Париже XIX века. Во время бала в собственном доме барон Лансиньяк предлагает маркизу де Самбрею деньги за хранящиеся у того секретные карты будущих новых улиц столицы. Маркиз находит предложение оскорбительным и вызывает барона на дуэль. Трусливый барон отказывается, но клянется отомстить за унижение. В параллельной сюжетной линии мы знакомимся с Мари, матери которой перед смертью помог маркиз де Самбрей, и которая попросила его найти дочь. Дочь в это время находится в кабаке Горгоны – предводительницы шайки бандитов, которая, как выясняется, служит барону Лансиньяку, ему же банда отдает половину всего награбленного. Также Горгона ежемесячно поставляет барону юных девушек. Ничего себе интрига, не правда ли? Разумеется, маркиз влюбляется в Мари (разумеется, взаимно), тогда как Горгона уже запланировала девушку для Лансиньяка...

Фото предоставлено Людмилой Колмановской

Сразу надо сказать, что присутствие постановки на сцене детской филармонии не должно смущать – спектакль не детский, заявленный возрастной ценз – 16+. Это экшн для семейного просмотра, в котором есть приключения, интриги, убийства, погони, коварство и, конечно же, любовь, которая (разумеется) феерично торжествует под финальную композицию под названием…«Парижские тайны»! Режиссером мюзикла стала Алла Чепинога – выпускница ГИТИСа, на счету которой более 25 спектаклей на сценах Мариинского театра, Новой Оперы и других. Автором и продюсером выступил Ким Брейтбург. Одну из музыкальных тем – «Мама», – исполняемую главной героиней Мари, написал известный французский шансонье Нильда Фернандес.

В 2016 году Ким Брейтбург уже поставил на сцене Свердловской Государственной детской филармонии мюзикл «Дубровский», который имел большой резонанс в прессе и получил признание зрителей: тридцать семь спектаклей прошли при неизменном аншлаге. Именно успех «Дубровского» и подтолкнул к созданию в январе 2018 года собственной труппы, составившей актерский костяк «Парижских тайн». Как композитор Ким Брейтбург умеет не только идеально подбирать уникальные мелодические рисунки к каждой мизансцене, – он невероятно тонко чувствует персонажа и его исполнителя. Каждая песня, сочиненная им – это органичный образ.

Хореограф Сергей Мандрик подтверждает: когда музыка располагает, даже вальс можно легко сделать модным и современным. Впрочем, Сергей кокетничает: он известен как хореограф, владеющий собственным узнаваемым хореографическим почерком. Вряд ли у него возникли бы проблемы с работой на не сильно усложненном, – что есть, то есть, – музыкальном материале «Парижских тайн». Другой вопрос в том, что перед хореографом стояла задача удержаться на грани и сделать стильные, не опошленные осовремененными элементами, танцевальные номера, учитывая особенности времени, в котором происходит действие спектакля. И это ему удалось.

Фото предоставлено Людмилой Колмановской

Ким и Валерия Брейтбурги способствовали тому, чтобы в процессе подготовки «Парижских тайн» возникла четко простроенная рабочая схема. Что делать, как двигаться, куда идти – все эти нюансы уже построены по партитуре.

В Америке эту систему называют «блокинг». При ее использовании выстраивается схема, которая становится настоящим спасением при освоении локального пространства. Работая по программе, артист не может ни на сантиметр сдвинуться с заданной траектории. Блокинг можно рассматривать как пошаговые во времени физические изменения поведения персонажей, связанные с их мотивацией, соответствующие их побуждениям и целям – успешно или неудачно реализованным в каждом случае на протяжении развития сюжета.

Казалось бы, странноватая для российского театра схема, однако учитывая, что в постановке собрались исполнители разного уровня, она абсолютно оправдана, - уверяет супервайзер «Парижских тайн» Валерия Брейтбург. А как еще «уравняешь» в сценическом исполнении профессионального певца и драматического актера? Оперного исполнителя и студента второго курса музучилища?

Система работает в постановке вполне успешно, однако, к сожалению, не распространяется на вокальное исполнение. Чтобы услышать разницу в исполнении партий профессиональными оперными певцами и драматическими артистами, достаточно дослушать мюзикл до первого вокального дуэта в сцене «Дуэль» (к слову, в постановке всего два вокальных дуэта, второй – партия маркиза де Самбрея и Капрала «Война – любовница мужчин», что, конечно, маловато для постановки, претендующей на жанр мюзикла. Главная героиня – Мари (Дарья Квасова) – очень старается, но видно, что вокальная партия для нее слишком трудна, к счастью это окупается хотя бы тем, что внешне актриса идеально попадает в образ героини. Немного несовершенными и переигранными выглядят и вокальные номера исполнительницы роли светской интриганки Ирэн (Анна Дуванова). Зато на протяжении всего спектакля радуют слух и приятно удивляют исполнители ролей маркиза де Сомбрея (Евгений Бушуев), Капрала – друга маркиза (Сергей Боднев), Горгоны (Христина Макарова), дядюшки Годена (Алексей Рычков), у которого скрывается от бандитов Горгоны Мари, Шарманщика (Алексей Глухов) и многих других. Для многих исполнителей большие роли в «Парижских тайнах» - дебютные, поэтому наверняка уже через пару месяцев мюзикл будет выглядеть гораздо более сыгранным, органичным и цельным. Хотя уже и сейчас «Парижские тайны» получили более чем положительный отклик – на данный момент прошло уже пять показов, в финале каждого из которых зрители стоя приветствовали артистов.

В целом «Парижские тайны» - это уникальный симбиоз классики и современности. Простая, но разнообразная музыка, неожиданные режиссерские ходы, рельефность сценического пространства, помогающая логично разместить сразу несколько мизансцен одновременно – все это удивительно органично вплелось в исходный материал источника, хотя Ким Брейтбург и уточняет, что спектакль более приближен к фильму, чем к роману. Понятно, что и авторы совершили грандиозную работу, сумев вместить огромный материал в объемы довольно компактного спектакля. Так что успех, который наверняка ожидает «Парижские тайны», нельзя будет назвать случайным. Он уже предопределен титаническими вложениями – моральными и психологическими – со стороны постановочной команды.