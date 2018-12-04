2018-12-04T11:32:48+03:00
Общество

Лучшему иностранному инвестору в ДФО вручат премию

В Москве, во второй раз пройдет «Звезда Дальнего Востока»
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Премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет в столице во второй раз, но впервые на ней определят лучшего иностранного инвестора. Заявок на это звание подано немало, свои предложения внесло и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Мы открыты для сотрудничества. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта осуществляет сопровождение инвесторов в ручном режиме от инвестиционной идеи до запуска проекта. Это – офисы в АТР, электронный кабинет инвестора, работа в регионах. Представители Агентства работают в Токио, Сеуле, Пекине, Шанхае и Харбине. В планах – открыть представительство в одной из европейских стран», – отметил генеральный директор Агентства Леонид Петухов.

Тем более, что у АНО АПИЮ уже есть опыт участие в схожих программах. По словам Леонида Петухова, уже прошли Дни китайского, корейского и японских инвесторов. И это был опыт, который много дал для укрепления сотрудничества между крупными производителями разных стран.

«Уверен, в следующем году мы продолжим такой формат работы», - добавил он.

Надо отметить, что для японских инвесторов на Дальнем Восткое в марте этого года при участии АНО АПИ была создана российско-японская платформа. Благодаря ей удалось заключить 8 соглашений о сотрудничестве с такими японскими компаниями, как Arai Shoji Co. Ltd, Hokkaido Corporation, Megatech Corporation, JFE Engineering Corporation, Prospect Corporation, Marubeni Corporation, Mitsui O.S.K. Lines, Hotel Okura Co. Ltd.

Кроме того, успешная работа АПИ позволило многим инвесторам стать резидентами ТОРов и Свободного порта. А это и появление новых производств, и новые рабочие места. Сегодня доля резидентов с участием иностранных инвестиций на ТОР и в СПВ составляет около 6% (76 из 1248 компаний-резидентов; 4,7% - в СПВ, 10,2% - на ТОР), объём иностранных инвестиций на ТОР и в СПВ составляет 7,7% (5,3% – в СПВ, 8,2% – на ТОР). Из 76 резидентов с участием иностранных инвестиций 40 резидентов – компании с инвестициями из КНР, 10 резидентов – из Японии, 10 – из Республики Корея.

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