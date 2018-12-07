Николай Тараканов: Советский Союз последний раз был единым, спасая Армению

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года погубило более 25 тысяч человек, около 20 тысяч стали инвалидами, катастрофа оставила без крыши над головой более полумиллиона жителей Спитака и Ленинакана.

СПАСАТЕЛИ В ПСИХУШКАХ

- Почему землетрясение в Армении оказался страшнее атомной аварии Чернобыля?

- После Чернобыля за 30 лет 29 тысяч человек умерло от его последствий. В Армении за полмесяца ушло на тот свет 25 тысяч человек. Я видел людей без рук, без ног, без головы. Мой водитель Сергей Пахомов сказал: «Товарищ генерал, больше возить вас не буду. Не могу смотреть на это».

- Спасатели сходили с ума?

- Несколько десятков солдат мы отправили в психушку. После того, как они этой «каши» насмотрелись. Я ехал с кладбища Ленинакана в военный городок — идет женщина, дождь хлещет. Я ее в машину посадил, она рассказывает, как потеряла маму, мужа, трех детей. Слушать невозможно. Потом встречаю директора завода Айвазяна. У него погибли все в семье. Его последнего сына нашли на территории разрушенного завода. Он рассказывает и рыдает.

- Был героизм врачей...

- Хирург, майор Сабибов, сутки без сна стоял в тапочках, оперируя. Ему говорят: «Майор, дочку твою привезли». Когда ее вытаскивали из завалов — у нее отказали почки. Он отвечает: «Поставьте ее в очередь». Пока очередь до нее дошла, она умерла.

- Были страшные истории со счастливым концом...

- Звонит мне Андрей Малахов — приезжайте. Приезжаю - выкатывают в студию в инвалидном кресле красавицу армянку. Узнал я ее. Ко мне в декабре 88-го пришла мама этой девочки. Пешком, из Спитака. Рыдает: «Я знаю, моя дочка жива и внучка жива. Помогите!». Подняли по тревоге Донецкий и Ростовский полки ГО. За сутки разобрали развалины 9-этажного дома. И нашли внизу внучку и дочку. У дочки ноги были придавлены, ее в скорую помощь, на самолет - и в Склиф. Через три месяца она появляется в Ленинакане без ног. Армяне мне говорят - есть бригада французских хирургов. Поехали в аэропорт. Один из хирургов говорит — мы готовы забрать ее и сделать новые ноги. Девочку забирают во Францию. А через 20 лет она звонит Малахову — помоги найти мне моего спасителя «Тараканяна» - так меня армяне звали. И вот мы встретились в Москве, в студии. Когда я спросил «Где твои ноги?», она сказала — ноги мне не сделали, а двух девочек хирург сделал. Они поженились.

Весь Союз спасал АрмениюФото: EAST NEWS

МАРОДЕРОВ К СТЕНКЕ

- Цифры спасенных разные.

- В пединститут имени Герцена на разбор завалов приехал Армянский полк ГО полковника Грабаря. Его солдаты вытащили оттуда за неделю 400 трупов и около 600 живых людей. Я приехал в этот полк, смотрю - солдаты чай пьют с хлебом. Я комполка говорю: Полковник, а ты чего солдат не кормишь? Он показывает, мол, вон кухня дымит, кашу с мясом готовим, но им ничего в рот не лезет, только чай с хлебом. Настолько солдаты были потрясены.

Всего спасли более 10 тысяч человек

- Как пресекали мародерство?

- Разбирали дом один. У хозяйки дома, как она сказала, библиотека была тысяч на пять томов. Вынимаем из под завалов ее дочку. Какая у нас практика? Гроб, белая простынь, труп кладут в простынь и - на опознание родственникам. Если есть. Мама опознала. Через 2-3 часа приехала «скорая помощь». Положили эту девочку в машину, чтобы везти в морг. Водитель стал закрывать и кричит, (а я тогда рядом был): «Рука отрезана!» А на руке кольца были с бриллиантами. Я командую: «Перекрыть город!» Поймали этих людей. По мародерству 11 дел закончилось уголовными сроками и посадками.

20 тысяч солдат, 3 тысячи единиц техники и тысячи добровольцев со всей страны пытались помочь этим людям - найти живых и мертвых. Фото: Corbis/VCG via Getty Images

- Скорее всего, не хотелось огласки международной — и о мародерстве старались не упоминать...

- Наверное, но случаи мародерства были сплошь и рядом. Декабрь стоял, руки мертвецов коченели, снять украшения не могли — и отрубали. И такая дикость была. Когда мародеров мои солдаты задерживали — передавали в местный РОВД, там жесткий мужик начальником был, полковник. Ходили слухи, что он мародеров расстреливал.

- Иностранные спасатели с вами сотрудничали?

- Ну, иностранцев этих было чуть больше сотни — а разговоров-то! Итальянцы — да, они серьезно помогли. Первыми поставили палатки, в которых можно было зимой жить. Врачи зарубежные тоже хорошо работали, но больше всех врачей привез министр Чазов. На окраине Спитака они поставили лагерь - и там же непрерывно шли операции.

Kатастрофа оставила без крыши над головой более полумиллиона гражданФото: EAST NEWS

ПУЛЕМЕТЫ НА ТЕПЛОВОЗАХ

- Отношения Армении с соседним Азербайджаном уже были напряженными, но эшелоны шли именно через Баку?

- Когда азербайджанцы стали не пропускать составы, я командирам частей, которые следовали в Армению через Азербайджан, отдал приказ: ставьте на тепловозы и на головные вагоны пулеметы и автоматчиков. И если видите, что на рельсах сидят, или какие-то баррикады строят — открывайте огонь, сначала предупредительный. Так и стали делать. И с рельсов все как куропатки разлетались.

Именно через Азербайджан из России шло большинство эшелонов со всем — вплоть до песка, щебня, сантехники.

- Разбились два самолета, летевших в Армению с гуманитаркой?

- Пять. Про самолет из Югославии больше всего говорили. Из Азербайджана летел Ил-76, приписанный к авиаполку из Паневежиса. Там 270 солдат. Врезались в гору. Туман был, он шел на низкой высоте. Еще было крушение трех самолетов с оборудованием, в том числе с медицинским.

- Когда закончили разбор завалов?

- До 10 января 1989 года. Вокруг Ленинакана всё засыпали обломками . Оставалось 280 домов в аварийном состоянии. Там лазали дети и гибли. И мы стали дома сносить. Перед 8 мартом мне позвонил оперативный дежурный — полковника Грабаря завалило домом, он в танке! На улице Исаакяна.

Я приехал к этом дому , Грабарь стоит живой. Я ему: «Под трибунал захотел?». А он улыбается. Подошел армянин: «Не наказывайте его, это я попросил, я у адмирала Исаакяна-Исакова служил матросом!».

Пострадало почти 40 процентов территории республикиФото: EAST NEWS

- Вы распорядились фотографировать мертвых, у которых на тот момент не было родственников, перед захоронением...

- Я приказал выставлять гробы на стадионе. И сказал: фотографируйте, присваивайте порядковый номер, и ждите моей команды на захоронение в братской могиле. Из этих снимков получился большой альбом — более сотни фотографий. И весной 89-го стали приходить армяне, которые искали своих родственников. Министр Решетилов вызывает меня к себе: «Там армян полная приемная. Они требуют достать гробы родственников из братской могилы!». Я ему говорю: «Нужно постановление, так просто доставать гробы я не могу, Там же трупный яд и все такое…». Выпустили постановление, назначили команду из тех же частей, которые хоронили. Полтора десятка солдат. Родственников близко не подпускали. Хоронили в феврале-марте, а доставали в мае-июне. Еще можно было опознать.

ПРОДАЖА ГУМАНИТАРКИ

- Высшее руководство страны — генсек Горбачев и премьер Рыжков — были в первые же дни там. И помощь оказывалась любая?

- Рвались стальные тросы на строительной технике, не выдерживали, или качество было так себе. На следующей день после моего запросы канаты эти были в Ленинакане — с Урала самолетом доставили в Ереван и машинами нам привезли.

- Гуманитарки было много?

- Она шла валом отовсюду. И ее продавали на Рижском вокзале. Жулье продавало. И продукты, и меховые изделия. Солдатам из этого ничего не доставалось. Ну, может что-то из продуктов. Я когда в Москву улетал — мне к самолету притащили мешок гречки.

Техники много осталось строительной. Туда полетел генерал-лейтенант, начальник управления инженерного. Они его даже не пустили на базу, где эта техника стояла. И тогда министр обороны Говоров отправил меня туда со словами: «Ты друг армян, выручай технику». Я прилетел, армян собрал: «Вы что же, суете ложку дегтя в бочку меда? Технику надо ремонтировать, она изношена, у вас же останется производственно-строительное управление министра Колчина!». И они все за ночь погрузили, ушел эшелон в Россию.

Николай ТАРАКАНОВ.Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Это была последняя беда, которую все республики СССР пытались устранить сообща..

- Премьер Рыжков, не зная, конечно, что через два года Союз развалится, пообещал, что к 2000-м году все армяне из разрушенных городов будут иметь крышу над головой. Пообещал за весь СССР. И план тот провалился. Но район Вардаха, где рухнули все здания и люди в завалах сгорели — его успели заново отстроить.

- Города рухнули, потому что землятресение такое сильное, или потому что строили плохо?

- Процентов на 60 это подземная стихия и процентов 40 — это ворье, которое строило безобразно. Командир Краснодарского полка звонит мне: « Приезжайте, мы закончили разборку жилого дома, гляньте, на чем он строился. Я приехал, посмотрел — фундамент — песок один. В Вардахе было видно, что все швы налицо — никакие они! Двух начальников треста которых я отправил из-за таких вещей к первому секретарю Арутюняну, кажется, отдали под суд.

Великая страна выручала свою малую часть —и в последний раз была единаФото: EAST NEWS

НАШЕ ДОСЬЕ

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года погубило более 25 тысяч человек, около 20 тысяч стали инвалидами, катастрофа оставила без крыши над головой более полумиллиона граждан, пострадало почти 40 процентов территории республики. Более сотни стран оказали помощь СССР — с призывом об этом обратился к мировому сообществу генсек Михаил Горбачев. Около 45 тысяч строителей со всего СССР восстанавливали республику.