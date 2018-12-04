Москвичей приглашают прийти на каток на Красной площади, чтобы спасти маленькую Нину

В Москву пришла настоящая зима, а с ней открылись и катки. А что может согреть холодными месяцами лучше, чем катание на коньках — и добрые дела.

9 декабря, в воскресенье, всех неравнодушных москвичей приглашают на Зимний праздник жизни. Его проводит фонд «Линия жизни», чтобы спасти жизнь тяжелобольного ребенка.

В этом году все собранные от билетов средства пойдут на помощь Нине Семеновой из Подмосковья. У девочки диагностирована саркома Юинга. На онкологический эндопротез плечевой кости необходима огромная сумма в 3 010 446,70 рублей.

- Помогать — правильно, просто, приятно, полезно! Заболевшие дети — очень грустная история для всех нас. Очевидно, если мы будем хандрить, эти истории так и останутся грустными, — говорит президент фонда „Линия жизни“ Фаина Захарова. — Мы стремимся привлекать средства максимально позитивно и пытаемся пробудить в людях желание стать участниками наших благотворительных проектов.

Гостей Зимнего праздника жизни на ГУМ-катке будут встречать Дед Мороз, любознательная Свинка Пеппа, аниматоры, волонтеры. А чтобы не замерзнуть в перерывах между катанием, можно будет отдохнуть в кафе и выпить горячего чая.

Гостей Зимнего праздника жизни на ГУМ-катке будут встречать Дед Мороз, любознательная Свинка Пеппа, аниматоры, волонтеры Фото: фонд "Линия жизни"

КОНКРЕТНО

Когда: 9 декабря 2018 года. Сбор гостей с 9:30. В 9:45 — открытие и официальная часть. Катание на коньках с 10 до 11 часов.

Где: ГУМ-Каток на Красной площади.

Получить билет

1 билет без подарка действителен на 1 человека, выдается за пожертвование от 500 .

1 билет с подарком — от 700 .

Для детей до 2-х лет вход свободный (билет не выдается).

Каждый билет включает в себя катание, помощника фигуриста и прокат коньков. Залог за коньки — 2000 или водительские права.