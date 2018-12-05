Лучшие волонтеры страны: Кто стал победителем конкурса «Доброволец России-2018»

5 декабря в Москве на закрытии международного форума добровольцев награждали лучших волонтеров страны. Поздравления неравнодушные россияне принимали от президента Владимира Путина.

- В волонтерском движении больше всего сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. Помогая людям в больницах, хосписах, сохраняя природу, открывая нашу страну для иностранных гостей, вы это делаете для всего общества. От этого у людей возникает чувство надеги, надежности. Вам за это особое спасибо, - отметил президент.

"Комсомолка" рассказывает о проектах, занявших первые места во всех номинациях.

5 декабря в Москве на закрытии международного форума добровольцев награждали лучших волонтеров страныФото: Михаил ФРОЛОВ

Номинация: Волонтер 2018 года

Антон Коротченко, Смоленск

«Здоровое село» - совместный проект движения "Волонтеры-медики" и Смоленского государственного медицинского университета. Его участники - студенты, преподаватели и врачи - едут в отдаленные села Смоленской, Брянской, Калужской областей, чтобы помочь местным жителям. Они проводят диагностику, дают консультации, рассказывают о профилактике, учат оказывать первую помощь. Когда до ближайшей больницы - десятки километров, именно такие “выездные приемы” помогают людям сохранить здоровье и вовремя начать лечение.

- Это победа не только моя, а всей команды. И этой статуэтки достоин каждый волонтер, с каждого конца страны, - отметил Антон Коротченко.

5 декабря в Москве Владимир Путин наградил победителей конкурса "Доброволец России 2018"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Номинация: Вдохновленные искусством

Антон Медведев, Костромская область

Угрюмые стены, бесконечные коридоры, одинаковые кабинеты… Детские больницы должны быть другими, верят волонтеры из проекта “Облако желаний”. Ребята разрисовывают стены больниц в Костромской области сценками из советских мультфильмов, оборудуют в них зоны для творчества, устраивают выставки.

Проект "Детская поликлиника".Дети видят вокруг себя то, что взрослые научились не замечать: угрюмые стены, фасад, вещи. Этот проект направлен на то, чтобы изменить существующий порядок вещей

Номинация: Помощь детям

Светлана Черникова, Курская область

90% детей, перенесших тяжелое заболевания, выздоравливают физически, но не психологически, говорят волонтеры реабилитационной программы "Феникс". Студенты Курского государственного медицинского университета помогают детям и их родным начать жить заново. Во время реабилитационных смен в детских лагерях добровольцы занимаются с ребятами творчеством, играют и возвращают любовь к жизни.

fenix.program Реабилитационная программа "Феникс"

Номинация: Рожденные помогать

Галина Головченко, Краснодарский край

Досуговый центр «Поколение» в Краснодаре помогает пенсионерам обрести вторую молодость. Здесь профессиональные преподаватели и волонтеры занимаются с пожилыми людьми танцами, пением, а главное - дарят любовь и помогают забыть про одиночество.

Номинация: Вокруг меня

Дмитрий Иоффе, Санкт-Петербург

Уборка мусора может быть не скучным занятием, а веселой игрой. Это уже четыре года доказывают участники экологического квеста "Чистые игры". Волонтеры регулярно устраивают субботники на природе, во время которых разгадывают загадки, ищут спрятанные артефакты и участвуют в фотоохоте. Именно так, играючи, собрали уже более 600 тонн мусора. Больше половины отходов отправлено на вторичную переработку.

"Чистые игры" завоевали более 200 городов не только России, но и мира

Номинация: Уверенные в будущем

Заурбек Цаллагов, Северная Осетия-Алания

Сторожевые башни - настоящий символ Северной Осетии и ее культуры. Сохранять и восстанавливать их взялись волонтеры. Добровольцы проекта «Родовые башни» пять лет трудились над воссозданием средневекового башенного комплекса в селе Унал. Волонтеры не только тщательно восстанавливали архитектуру, но и создали целый музей под открытым небом. Здесь планируют проводить экскурсии, уроки для школьников и студентов, мастер-классы, дни культур народов России и стран Великого Шелкового пути.

Башенный комплекс Tsallagti.

Номинация: Волонтерский центр

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания “Шередарь”, Владимирская область

“Шередарь” - это благотворительный фонд и детский лагерь во Владимирской области, где проходят реабилитацию ребята, победившие рак. А еще - это целая образовательная программа для волонтеров, опыт которой оценило жюри конкурса. Ведь чтобы помогать детям, прошедшим через тяжелейшее испытание онкологией, нужны знания. Перед каждой реабилитационной сменой в лагере специалисты фонда проводят для волонтёров интенсивный курс обучения основам возрастной психологии, методикам психосоциальной реабилитации и тонкостям работы в команде. За пять лет школу “Шередаря” прошли более 1000 волонтеров.

За пять лет школу “Шередаря” прошли более 1000 волонтеров. Фото: предоставлено фондом "Шередарь"

Номинация: Смелые сердцем

Диана Султанова, Дагестан

Как оказывать первую медицинскую помощь, действовать при ЧП и не растеряться, когда окружающим потребуется помощь - всему этому учат волонтеры проекта «Спаси жизнь» и студенческого спасательного отряда «Снежный Барс» из Дагестана. За полтора года они провели более 200 тренингов и мастер-классов в школах, вузах и на городских мероприятиях.

Номинация: Организатор добровольчества

Ольга Скотникова, Ульяновская область

Воспитанники детских домов, выходя в “большую жизнь”, часто не знают о ней ничего: как зарабатывать и копить деньги, выбрать профессию, принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свою жизнь. Найти ответы на все эти вопросы ребятам из детских домов Ульяновской области помогают волонтеры проекта «Подарок судьбы», созданного Ольгой Скотниковой. Добровольцы устраивают воспитанникам экскурсии на производства, встречи с интересными людьми, праздники, и просто - дарят тепло и заботу.

podaroksydby Благотворительный Проект "Подарок Судьбы" участвует в конкурсе "Добровольцы России - 2018"

Номинация: Говорит волонтер

Леонид Шафиров, Ростовская область

Просветительский проект #Узнай Россию, придуманный общественником из Ростова Леонидом Шафировым, объединяет тех, кто любит историю России и готов рассказывать о ней другим. Участники кропотливо собирают архивные документы, свидетельства, фотографии. Ими опубликовано уже более 17 000 статей на 15 языках мира - об истории, достопримечательностях и великих людях России.

Номинация: Работая помогаю

Сергей Шершень, Москва

Помочь студентам и школьникам определиться с карьерой, сделать первые шаги в профессии, а в конечном итоге - дать мощный импульс развитию кадрового потенциала страны. Вот цели проекта My-Mentor.ru. В числе партнеров проекта - мощнейшие школы и вузы страны (МГИМО, Финансовый Университет, РЭУ Плеханова, лицей НИУ ВШЭ и другие). Свой жизненный и профессиональный опыт талантливым студентам и школьникам передают авторитетные российские экономисты и эксперты из других отраслей. За полтора года команде удалось создать более 100 менторских пар.

My-mentor.ru на Бизнес-Весне МГИМО 2018.О проекте My-mentor.ru

Номинация: Общее дело

Благотворительный фонд по защите бездомных животных “Передний край”, Подмосковье

Эти псы всю жизнь верно служили человеку. Искали оружие и взрывчатку, наркотики, помогали задерживать преступников. Были верными боевыми товарищами - но пришла старость. Чтобы отблагодарить собак-ветеранов, еще в 1999 году в Подмосковье был создан приют «Гвардия». С годами, кроме псов военных кинологов, здесь нашли кров сотни обычных бездомных животных. Сейчас “Гвардия” и фонд “Передний край” заботятся о 14 служебных собаках, а также более чем 600 бездомных псах и 50 кошках.

Эти псы всю жизнь верно служили человеку, а теперь заслужили покой и заботу Фото: Фонд "Передний край"

СПРАВКА КП

В этом году победителей выбирали из более чем 15 тысяч заявок, присланных на конкурс “Доброволец России 2018”. Проекты рассматривали в 12 номинациях, в трех возрастных категориях.15 миллионов рублей - грантовый фонд конкурса “Доброволец России” в этом году. Эти средства будут распределены среди авторов лучших волонтерских проектов для дальнейшего развития их инициатив.

Кроме того, 80 лучших проектов были выбраны для акселерации – сопровождения, экспертной поддержки и тиражирования их опыта в других регионах. Причем заявить о себе могли не только крупные благотворительные фонды, но даже школьники, только пробующие встать на путь добра.

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