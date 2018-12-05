2018-12-05T16:34:27+03:00
Политика

Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

На форуме "Доброволец" президент России сам выступил в роли волонтера
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Во Дворце спорта ЦСКА прошел форум "Доброволец 2018".Во Дворце спорта ЦСКА прошел форум "Доброволец 2018".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Больше всех на церемонии вручения премии "Доброволец России" не повезло мальчику, который стоял на сцене рядом с Путиным. Улучив момент в самом конце, он подошел к президенту и попросил его о селфи. Путин не отказался, но пока мальчик несколько секунд копался в своем телефоне, момент был упущен самым фатальным образом. Тут же подбежали еще несколько человек с телефонами, вокруг вырос лес и рук и селфи вышло так себе.

Утешение было разве что в том, что это был единственный расстроенный ребенок в этот день во Дворце спорта ЦСКА.

Форум собрал представителей волонтерских организаций со всей России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Форум собрал представителей волонтерских организаций со всей России.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне очень приятно обратиться к вам именно с такими словами: «Дорогие друзья!» Потому что очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы, - обратился Путин к собравшимся в зале волонтерам со всего мира. - Вы, помогая людям, совершаете очень важную вещь. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство «надёги» за то, что у нас происходит, надёжности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и к внешним шокам.

Президент наградил победителя в номинации «Волонтёр года» - им стал Антон Коротченко из Смоленской области, автор проекта «Здоровое село».

- Это победа не только моя – это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на этой сцене, - скромно ответил Антон.

Волонтером года стал Антон Коротченко из Смоленской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волонтером года стал Антон Коротченко из Смоленской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Поздравляя вас всех с вашими личными результатами, хочу задать риторический, наверное, вопрос: будем продолжать доброе дело? - спросил зал Путин.

Зал дружно ответил "да!", но вопрос оказался вполне конкретным.

Осматривая стенды благотворительных проектов, президент подошел к волонтерам проекта "Мечтай со мной", исполняющего желания неизлечимо больных детей. На стенде были письма с желаниями, их мог взять любой участник, чтобы воплотить в жизнь.

Путин забрал все пять оставшихся.

Мальчика, мечтающего снять ролик о самолете президента, он пообещал познакомить с летчиками специального летного отряда "Россия" и показать свой самолет. Мальчика, который хочет посмотреть на Питер сверху, пообещал покатать на вертолете. Девочке, мечтающей взглянуть на мир кино изнутри, была обещана экскурсия по "Мосфильму" с Кареном Шахназаровым и Никитой Михалковым, а девочке, захотевшей взять интервью у интересного человека, - визит на телеканал Russia today.

- Очень трогательная вещь, неожиданная для меня, - сказал Путин про желание мальчика пожать ему руку.

И решил поговорить с врачами - если они разрешат, пригласить его в Москву на новогодние праздники.

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